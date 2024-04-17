Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 13:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Криптовалюта в Україні буде регулюватися за нормами ЄС - НБУ
12:21 17.04.2024 |
Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.
Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Як зазначила Рожкова, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу.
"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", - сказала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
ТОП-НОВИНИ
|Закон про мобілізацію опубліковано в газеті «Голос України»
|Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ТАСкомбанк закриває проєкт Sportbank із 6 травня
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,5504 грн/$1
|Криптовалюта в Україні буде регулюватися за нормами ЄС - НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.04.24
|Ціни на золото опускаються нижче $2 400 на тлі зменшення бетів на зниження ставок
|Китай зростає, інші ринки АТР різноспрямовані, оскільки Пауелл розвіяв надії на зниження ставки
|Долар стабільний, ієна крихка після коментарів ФРС, що руйнують бети на зниження ставок
Бізнес
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас