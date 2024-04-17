Китай зростає, інші ринки АТР різноспрямовані, оскільки Пауелл розвіяв надії на зниження ставки

Більшість азіатських акцій в середу рухалися у флетово-низькому діапазоні на тлі слабких очікувань зниження процентних ставок в США, в той час як китайські ринки зросли на тлі деяких ознак відновлення економіки.

Регіональні ринки відстали від Уолл-стріт після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що банк не має достатньої впевненості, щоб почати знижувати процентні ставки на тлі тривкої інфляції.

Тим не менш, ф'ючерси на американські фондові індекси незначно зросли на азіатських торгах, оскільки розгром на Волл-стріт, схоже, вже переборщили.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були серед кращих в Азії, піднявшись на 0,4% і 0,9% відповідно.

Обидва індекси зберегли певну динаміку після відскоку від п'ятирічних мінімумів протягом останніх двох місяців.

Настрої щодо Китаю покращилися на цього тижня після того, як дані по валовому внутрішньому продукту показали, що економіка в першому кварталі зросла більше, ніж очікувалося. Але більш м'які дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам за березень свідчать про те, що цей імпульс зараз сповільнюється.

Але змішані дані також посилили очікування того, що Пекін продовжить впроваджувати більше стимулюючих заходів для підтримки економіки. Під час останніх засідань китайський уряд також вживав більше заходів для підтримки фондового ринку.

Зростання в Китаї, однак, не перекинулось на Гонконг, де індекс Hang Seng знизився на 0,5%.

Нічні коментарі Пауелла змусили ринки ще більше засумніватися в тому, що Федеральний резерв знизить відсоткові ставки в червні.

Ця думка тиснула на більшість фондових ринків і утримувала азійські біржі у флетово-низькому діапазоні. Настрої щодо Азії також погіршили дані про різке падіння не нафтового експорту Сінгапуру, який розглядається як індикатор торгівлі в регіоні.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%, а TOPIX - на 0,7%. Дані в середу показали, що японський експорт зріс більше, ніж очікувалося, в березні на тлі слабшої єни. Але імпорт різко впав.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, навіть незважаючи на те, що найбільші гірничодобувні компанії Rio Tinto Ltd і BHP Group Ltd впали через слабкі показники виробництва і продажів від Rio Tinto. BHP повідомить про свої квартальні виробничі показники в четвер.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3%, в той час як індійські ринки були закриті на вихідні.

Цього тижня увага була зосереджена на коментарях представників ФРС, а також на даних по інфляції в Японії, які дадуть більше інформації про стан основних економік.