Долар стабільний, ієна крихка після коментарів ФРС, що руйнують бети на зниження ставок

Долар був в цілому стабільним в середу, утримуючи єну біля 34-річних мінімумів після коментарів чиновників Федеральної резервної системи, в тому числі голови Джерома Пауелла, які припустили, що процентні ставки в США, ймовірно, залишаться вищими довше.

У вівторок високопоставлені чиновники центрального банку США, включаючи Пауелла, відмовилися від надання будь-яких вказівок щодо того, коли процентні ставки можуть бути знижені, заявивши замість цього, що монетарна політика повинна залишатися обмежувальною довше, розвіявши надії інвесторів на значне пом'якшення цього року.

Ці коментарі з'явилися на тлі низки даних за останні тижні, які підкреслюють силу американської економіки, а також стійку інфляцію.

"Зараз, враховуючи силу ринку праці та прогрес у боротьбі з інфляцією, доцільно дозволити обмежувальній політиці працювати ще деякий час і дозволити даним та перспективам, що змінюються, скеровувати нас", - сказав Пауелл на форумі у Вашингтоні.

Долар на азиатській сесії був в цілому стабільним, а євро коштував $1,062, недалеко від п'яти з половиною місяців мінімуму в $1,06013, якого він торкнувся у вівторок. По відношенню до кошика валют долар востаннє був на рівні 106,33, що трохи нижче п'ятимісячного максимуму 106,51, досягнутого у вівторок.

Коментарі Пауелла ще більше розвіяли будь-які тривалі очікування щодо зниження ставок ФРС у найближчій перспективі, а ринки визначили вересень як нову відправну точку циклу пом'якшення, відсунувши його від червня.

Зараз трейдери очікують зниження ставок на 41 базисний пункт у 2024 році, що значно нижче, ніж 160 базисних пунктів пом'якшення, на які вони розраховували на початку року.

"Пауелл та інші посадовці ФРС дотримуються думки, що зниження ставок було відтерміновано, а не скасовано, що продовжує заспокоювати інвесторів", - сказав Бен Беннетт, інвестиційний стратег в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в Legal And General Investment Management.

"Якщо вони почнуть говорити про необхідність подальшого підвищення ставок, то ми можемо побачити повторення коливань жовтня минулого року. Я дуже уважно стежу за силою долара і реальною дохідністю в США".

Відродження тези "вище на довший термін" для американських ставок допомогло підштовхнути дохідність вище, і у вівторок 10-річні казначейські облігації піднялися до п'ятимісячного максимуму в 4,696%. На азиатській сесії прибутковість 10-річних казначейських облігацій востаннє була на рівні 4,672%.

Єна, яка є надзвичайно чутливою до прибутковості США, застрягла на рівнях, які востаннє спостерігалися в 1990 році, при цьому валюта наближається до рівня 155 за долар, що, на думку трейдерів, може призвести до інтервенції з боку японської влади.

У середу єна торгувалася на рівні 154,65 за долар, досягнувши 34-річного мінімуму в 154,79 на попередній сесії. Цього року японська валюта подешевшала приблизно на 9% по відношенню до долара.

"Я думаю, що пара долар/ієна досить скоро підніметься вище рівня 155", - сказав Кіран Вільямс, голова Asia FX в InTouch Capital Markets.

"Хоча хор японських чиновників, які вербально втручаються в курс єни, збільшився з ростом курсу долар/єна після того, як минулого тижня вийшов індекс споживчих цін в США, риторика чиновників була більше зосереджена на швидкості руху, ніж на самих рівнях".

Востаннє Японія втручалася у валютний ринок у 2022 році, витративши приблизно 60 мільярдів доларів на захист ієни.

Вільямс з InTouch Capital вважає, що за нинішніх умов, ймовірно, знадобиться значно більше 60 мільярдів доларів, щоб мати тривалий ефект, оскільки дворічна прибутковість американських облігацій зросла приблизно на 36 б.п. з початку квітня.

Що стосується інших валют, то фунт стерлінгів востаннє був на рівні $1,2425, що на 0,01% вище, але залишився близьким до п'ятимісячного мінімуму $1,24055, якого він досяг у вівторок.

Австралійський долар виріс на 0,12% до $0,641, в той час як новозеландський долар виріс на 0,22 до $0,589. Дані показали, що споживчі ціни в Новій Зеландії зросли відповідно до прогнозів у першому кварталі, але внутрішня інфляція залишилася напрочуд сильною, що змусило ринки відкласти очікуваний початок зниження процентних ставок.