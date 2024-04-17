Акції Волл-стріт закрилися зі зниженням на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій та очікувань щодо ставок

Акції Волл-стріт завершили торги у вівторок зниженням, оскільки прибутковість казначейських облігацій зросла, а інвестори зважували ймовірний шлях процентних ставок у стійкій американській економіці зі стійкою інфляцією.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у вівторок, що останні дані по інфляції не дали політикам достатньої впевненості для швидкого здешевлення кредитів, зазначивши, що центральному банку США, можливо, доведеться утримувати ставки на більш високому рівні довше, ніж передбачалося раніше.

Промисловий індекс Dow Jones отримав поштовх завдяки кращим, ніж очікувалося, квартальним результатам UnitedHealth Group. Нерухомість та комунальні послуги найбільше знизили індекс S&P 500, в той час як технології дали найбільший поштовх до зростання.

"Люди намагаються збалансувати цей двосторонній наратив: економічне зростання США, яке виглядає дійсно добре, і в той же час інфляційна картина і процентні ставки, які в кінцевому підсумку будуть проблематичними для фондового ринку", - сказав Джеймс Сент-Обен, головний інвестиційний директор Sierra Mutual Funds в Каліфорнії.

Звіт у понеділок показав, що роздрібні продажі в березні зросли більше, ніж очікувалося, що є ознакою економічної стійкості США, яка допомогла підштовхнути прибутковість 10-річних казначейських облігацій США до п'ятимісячних максимумів у вівторок.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 63,86 пункту, або на 0,17%, до 37 798,97, S&P 500 втратив 10,41 пункту, або 0,21%, до 5 051,41, а Nasdaq Composite втратив 19,77 пункту, або 0,12%, до 15 865,25.

S&P 500 і Nasdaq майже на 4% відстають від рекордно високих рівнів, досягнутих минулого місяця.

Акції Morgan Stanley зросли на 2,5% після того, як його прибуток у першому кварталі перевершив прогнози завдяки зростанню доходів від інвестиційного банкінгу.

Акції Bank of America впали на 3,5% після того, як кредитор повідомив про зниження прибутку в першому кварталі через зростання резервів на покриття збитків за кредитами.

Акції Johnson & Johnson впали на 2,1%, оскільки дохід фармацевтичної компанії не виправдав прогнозів аналітиків після того, як продажі блокбастеру від псоріазу Stelara виявилися нижчими за очікування.

Акції Tesla знизилися на 2,7% за день після падіння більш ніж на 5% на новинах про те, що виробник електромобілів планує звільнити більше 10% своєї робочої сили по всьому світу.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,25 до 1, при цьому було зафіксовано 23 нових максимуми і 175 нових мінімумів. На Nasdaq 1 451 акція зросла, а 2 764 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,9 до 1.

Індекс S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум і вісім нових мінімумів, в той час як Nasdaq зафіксував 30 нових максимумів і 362 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,48 млрд. акцій, порівняно з 11,05 млрд. в середньому за останні 20 днів.