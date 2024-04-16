Долар дешевшає до євро і фунта, зміцнюється відносно єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,05%.

DXY тримається на п'ятимісячному максимумі завдяки сильним статданим щодо економіки США, що змушує трейдерів переглядати терміни пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Наразі ринок очікує першого зниження ставки Федрезерву лише у вересні, а не в червні, як це було раніше, зазначає Trading Economics.

"Боротися з "бичачим" трендом для долара просто зараз досить важко", - йдеться в огляді сировинного аналітика ING Groep NV Кріса Тернера.

Головний економіст Morgan Stanley із питань США Елен Центнер скоригувала свій прогноз для термінів і темпів пом'якшення політики американського ЦБ. Тепер вона очікує, що Федрезерв почне зниження ставки в липні, а не в червні, і опустить її тричі по 25 базисних пунктів (б. п.) (раніше очікувалося чотири зниження).

Слідом за цим європейські експерти Morgan Stanley переглянули прогнози щодо темпів зниження ставок Європейського центрального банку (ЄЦБ). Тепер вони очікують, що ставки цього року будуть зменшені тричі по 25 б.п., а не чотири рази, як припускали раніше.

Аналітики Deutsche Bank також скоригували свій прогноз: тепер вони прогнозують три зниження ставки ЄЦБ по 25 б.п. замість п'яти, які очікували раніше.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у вівторок торгується на рівні $1,0642 порівняно з $1,0625 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2458 порівняно з $1,2447 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 154,62 єни проти 154,27 єни напередодні.

У вівторок трейдери очікують нових сигналів від голови ФРС Джерома Пауелла, який візьме участь у дискусії з главою Банку Канади Тіффом Маклемом на заході у Вашингтоні.

