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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,5788 грн/$1
12:38 16.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 квітня 2024 року.
|Показник
|15.04.2024
|16.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.5094
|39.5788
|0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 квітня - 39,5737 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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