Ціни на золото зросли майже до $2400, оскільки напруженість на Близькому Сході підігріває попит на безпечні гавані

Ціни на золото зросли на торгах в Азії, наблизившись до рекордних максимумів, оскільки попит на прихісток залишався підкріпленим занепокоєнням щодо загострення геополітичної напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Але стрибок курсу долара обмежив більший приріст жовтого металу, оскільки зростаючі очікування тривалого періоду високого рівня процентних ставок у США підштовхнули дохідність казначейських облігацій.

Тим не менш, жовтий метал продовжував демонструвати значний ріст протягом останніх двох тижнів, головним чином, завдяки зростанню попиту на активи-прихістки.

Спотове золото о 06:17 EET подорожчало на 0,1% до 2385,35 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,7% до рекордного максимуму в 2401,50 доларів за унцію. Спотове золото досягло рекордного максимуму в 2431,53 долара за унцію в п'ятницю, незадовго до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю за допомогою безпілотників.

Нещодавнє зростання жовтого металу було значною мірою спричинене загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході після того, як Іран напав на Ізраїль на вихідних. ЗМІ повідомляли, що відповідь Ізраїлю на цей удар була "неминучою".

Тотальна війна між двома країнами потенційно може втягнути інші близькосхідні держави, а також США та їхніх союзників.

Побоювання такого сценарію підживлювали попит на золото, яке розглядається як традиційна безпечна гавань для відносної цінової стабільності, особливо в часи глобальних конфліктів.

Минулого року жовтий метал також підтримували покупки центральних банків, особливо на ринках, що розвиваються, на тлі зростаючих побоювань щодо глобального економічного спаду в 2024 році.

Спотове золото в 2024 році зросло на 15,5%.

Ринки очікують на сьогоднішній виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, щоб почути більше підказок щодо потенційного зниження процентних ставок цього року.

Виступ відбудеться невдовзі після того, як сильні дані щодо інфляції та роздрібних продажів змусили трейдерів значною мірою закласти в ціну очікування зниження процентної ставки в червні.

Ця думка обмежила деяке зростання золота, оскільки трейдери купували долари для хеджування від потенційно високих процентних ставок в США на довший термін.

Інші дорогоцінні метали у вівторок торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $981,30 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,6% до $28,880 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь впали з 22-місячних максимумів у вівторок, оскільки дані від найбільшого імпортера Китаю дали змішані сигнали.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 544,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США впали на 0,6% до $4,3515 за фунт.

Хоча дані про валовий внутрішній продукт показали, що економіка Китаю в першому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, показники промислового виробництва і роздрібних продажів за березень показали, що цей імпульс, схоже, вже слабшає.

Проте, перспектива скорочення ринків міді після того, як кілька китайських мідепереробних підприємств оголосили про скорочення виробництва, утримує ціни на мідь на рівні, близькому до 22-місячних максимумів.

Серед інших металів ціни на алюміній знизилися після того, як перспектива скорочення поставок внаслідок посилення західних санкцій проти Росії підштовхнула ціни до 22-місячних максимумів.