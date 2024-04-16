Фінансові новини
- |
- 16.04.24
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар сягнув 5-місячного максимуму, піддавши тиску єну; ВВП допомагає юаню
08:04 16.04.2024 |
У вівторок долар досяг п'ятимісячного максимуму по відношенню до основних валют після того, як показники роздрібних продажів у США виявилися вищими, ніж очікувалося, що викликало занепокоєння щодо інтервенцій, оскільки єна застигла на найнижчому рівні з 1990 року.
Китайський юань стабілізувався після падіння до найнижчого рівня з листопада після того, як дані по ВВП Китаю за перший квартал перевершили очікування, що стало стимулом для політиків, які намагаються зміцнити довіру в умовах затяжної кризи на ринку нерухомості.
Дані з США, опубліковані в понеділок, показали, що роздрібні продажі минулого місяця зросли на 0,7%, порівняно з 0,3%, які прогнозували економісти, опитані Reuters. Дані за лютий були переглянуті в бік збільшення і показали, що продажі зросли на 0,9%, що є найбільшим приростом за останній рік, набагато сильнішим, ніж попередні 0,6%.
Останні дані викликали більше запитань щодо того, коли Федеральний резерв може почати знижувати відсоткові ставки, після значного зростання зайнятості в березні та прискорення споживчої інфляції.
Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставки в липні, становить 41% порівняно з 50% до виходу даних. Ймовірність першого зниження ставок у вересні зросла до майже 46%.
"Я просто не бачу жодних шансів на зниження ставок у липні, якщо припустити, що ми всі дивимося на одні й ті ж дані", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
Підкреслюючи ринкові ставки, президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в понеділок пізно ввечері в США, що немає "ніякої нагальної необхідності" знижувати процентні ставки в США.
Індекс долара США у вівторок сягнув позначки 106,37, що є найвищим показником з 2 листопада.
На тлі зміцнення долара єна пробила позначку 154 за долар, досягнувши найслабшого рівня за останні 34 роки.
Це тримає трейдерів у стані підвищеної готовності до інтервенцій з купівлі єни з боку японської влади. Оскільки хедж-фонди нарощують свої бети проти цієї валюти до найвищого рівня за останні 17 років, відскок ієни може спровокувати значне ралі.
У вівторок у Токіо міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив, що він уважно стежить за рухом валютних курсів і вживатиме "ретельних заходів у разі необхідності" після того, як курс долара досяг 34-річного максимуму.
Востаннє курс єни коливався в районі 154,40 за долар, близько до нового рівня опору 155.
Незважаючи на усні попередження, "тест на 155 здається занадто спокусливим", і ринкові сили, швидше за все, підштовхнуть валютну пару вище, вважає Сімпсон з City Index.
"Те, як вона відреагує в районі цього рівня, дасть чітке уявлення про те, чи вичерпала (японська влада) можливості для інтервенцій".
Офшорний китайський юань впав до рівня 7,2831 за долар - найнижчої позначки з 14 листопада, а потім почав зростати після того, як офіційні дані показали, що економіка Китаю зросла на 5,3% в першому кварталі в річному обчисленні, що значно перевершило очікування аналітиків.
Але роздрібні продажі в Китаї не виправдали очікувань, що є тривожним сигналом для споживчої довіри і відображенням нерівномірності відновлення економіки.
У той же час, євро впав до $1,06070, що є найнижчим показником з 2 листопада, оскільки він продовжив падіння після того, як Європейський центральний банк минулого тижня залишив двері відкритими для зниження ставки в червні.
Австралійський долар впав до $0,64085, найнижчого рівня з 14 листопада.
Ківі впав до п'ятимісячного мінімуму в $0,58815.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія надасть Україні «безпекові гарантії»
|Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро
|Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
|Суд виправдав скандального топприкордонника у справі про незадекларований маєток
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,5788 грн/$1
|Верховний Суд розгляне скаргу «Приватбанку» на рішення стягнути 700 мільйонів на користь ексдружини Боголюбова
|Фонд гарантування у 1 кварталі продав на аукціонах активів банків-банкрутів на 700 мільйонів
|Ціни на золото зросли майже до $2400, оскільки напруженість на Близькому Сході підігріває попит на безпечні гавані
|Азійські акції падають через хвилювання щодо рівня ставок у США, ВВП Китаю допомагає пом'якшити втрати
|Долар сягнув 5-місячного максимуму, піддавши тиску єну; ВВП допомагає юаню
|Американські індекси впали на тлі напруженості на Близькому Сході, прибутковість казначейських облігацій зростає
Бізнес
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас
|Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ
|realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS
|Renault Captur отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру