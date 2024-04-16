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Долар сягнув 5-місячного максимуму, піддавши тиску єну; ВВП допомагає юаню

08:04 16.04.2024 |

Фінанси

 

У вівторок долар досяг п'ятимісячного максимуму по відношенню до основних валют після того, як показники роздрібних продажів у США виявилися вищими, ніж очікувалося, що викликало занепокоєння щодо інтервенцій, оскільки єна застигла на найнижчому рівні з 1990 року.

Китайський юань стабілізувався після падіння до найнижчого рівня з листопада після того, як дані по ВВП Китаю за перший квартал перевершили очікування, що стало стимулом для політиків, які намагаються зміцнити довіру в умовах затяжної кризи на ринку нерухомості.

Дані з США, опубліковані в понеділок, показали, що роздрібні продажі минулого місяця зросли на 0,7%, порівняно з 0,3%, які прогнозували економісти, опитані Reuters. Дані за лютий були переглянуті в бік збільшення і показали, що продажі зросли на 0,9%, що є найбільшим приростом за останній рік, набагато сильнішим, ніж попередні 0,6%.

Останні дані викликали більше запитань щодо того, коли Федеральний резерв може почати знижувати відсоткові ставки, після значного зростання зайнятості в березні та прискорення споживчої інфляції.

Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставки в липні, становить 41% порівняно з 50% до виходу даних. Ймовірність першого зниження ставок у вересні зросла до майже 46%.

"Я просто не бачу жодних шансів на зниження ставок у липні, якщо припустити, що ми всі дивимося на одні й ті ж дані", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Підкреслюючи ринкові ставки, президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в понеділок пізно ввечері в США, що немає "ніякої нагальної необхідності" знижувати процентні ставки в США.

Індекс долара США у вівторок сягнув позначки 106,37, що є найвищим показником з 2 листопада.

На тлі зміцнення долара єна пробила позначку 154 за долар, досягнувши найслабшого рівня за останні 34 роки.

Це тримає трейдерів у стані підвищеної готовності до інтервенцій з купівлі єни з боку японської влади. Оскільки хедж-фонди нарощують свої бети проти цієї валюти до найвищого рівня за останні 17 років, відскок ієни може спровокувати значне ралі.

У вівторок у Токіо міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив, що він уважно стежить за рухом валютних курсів і вживатиме "ретельних заходів у разі необхідності" після того, як курс долара досяг 34-річного максимуму.

Востаннє курс єни коливався в районі 154,40 за долар, близько до нового рівня опору 155.

Незважаючи на усні попередження, "тест на 155 здається занадто спокусливим", і ринкові сили, швидше за все, підштовхнуть валютну пару вище, вважає Сімпсон з City Index.

"Те, як вона відреагує в районі цього рівня, дасть чітке уявлення про те, чи вичерпала (японська влада) можливості для інтервенцій".

Офшорний китайський юань впав до рівня 7,2831 за долар - найнижчої позначки з 14 листопада, а потім почав зростати після того, як офіційні дані показали, що економіка Китаю зросла на 5,3% в першому кварталі в річному обчисленні, що значно перевершило очікування аналітиків.

Але роздрібні продажі в Китаї не виправдали очікувань, що є тривожним сигналом для споживчої довіри і відображенням нерівномірності відновлення економіки.

У той же час, євро впав до $1,06070, що є найнижчим показником з 2 листопада, оскільки він продовжив падіння після того, як Європейський центральний банк минулого тижня залишив двері відкритими для зниження ставки в червні.

Австралійський долар впав до $0,64085, найнижчого рівня з 14 листопада.

Ківі впав до п'ятимісячного мінімуму в $0,58815.
За матеріалами: investing.com
 

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