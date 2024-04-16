Американські індекси впали на тлі напруженості на Близькому Сході, прибутковість казначейських облігацій зростає

Американські фондові індекси різко знизилися в понеділок, оскільки ранній підйом після сильного звіту про роздрібні продажі поступився місцем стрибку прибутковості казначейських облігацій і занепокоєнню з приводу зростання геополітичної напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Після найбільшого одноденного відсоткового падіння S&P 500 з 31 січня на попередній сесії, акції відкрились дещо вище після того, як дані показали, що роздрібні продажі в березні зросли більше, ніж очікувалось.

Також ранню підтримку надало зростання деяких фінансових акцій після квартальних результатів: Goldman Sachs виріс на 2,92% після того, як його прибуток за перший квартал перевершив прогнози Уолл-стріт, завдяки відновленню андеррайтингу, угод і торгівлі облігаціями, що підняло його прибуток на акцію до найвищого рівня з кінця 2021 року.

Акції M&T Bank підскочили на 4,74% після прогнозу кращого, ніж очікувалося, річного чистого процентного доходу, в той час як брокерська компанія CharlesSchwab зросла на 1,71%, незважаючи на повідомлення про падіння квартального прибутку. Ці акції увійшли до трійки найкращих у фінансовому секторі S&P 500.

Але прибуток зменшився через побоювання, що військові дії між Ізраїлем та Іраном можуть продовжуватись, і дохідність казначейських облігацій підскочила, а 10-річні казначейські облігації США досягли найвищого рівня з листопада.

"Ви бачили невеликий відскок сьогодні вранці, тому що, можливо, люди подумали: "Гаразд, все розпродано в п'ятницю" в очікуванні чогось дійсно поганого на Близькому Сході", - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors в Бока-Ратон, штат Флорида.

"Всі ці геополітичні події викличуть напругу і занепокоєння на ринку, усвідомлення того, що ставки не знизяться найближчим часом, має нарешті стати реальністю, і саме про це говорить ринок облігацій, що ставки підуть вгору".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 248,13 пунктів, або 0,65%, до 37 735,11, S&P 500 втратив 61,59 пунктів, або 1,20%, до 5 061,82, а Nasdaq Composite втратив 290,07 пунктів, або 1,79%, до 15 885,02.

За останні дві сесії S&P 500 знизився на 2,64%, що є найбільшим дводенним падінням з початку березня 2023 року. Індекс також закрився нижче своєї 50-денної ковзної середньої, рівня технічної підтримки, вперше з 2 листопада.

Ізраїль зіткнувся зі зростаючим тиском з боку союзників з вимогою проявити стриманість і уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході, розглядаючи питання про те, як відповісти на ракетну атаку Ірану і використання безпілотників на вихідних, розпочату після ймовірного нападу Ізраїлю на його посольство.

Кожен з 11 основних секторів S&P знизився, причому чутливі до ставок сектори нерухомості та комунальних послуг показали найгірші результати.

Останнім часом фондові індекси зазнали труднощів: S&P 500 знижувався два тижні поспіль, що стало найбільшим тижневим падінням з жовтня, оскільки інвестори відсунули назад очікування щодо термінів і розміру будь-якого зниження ставок з боку Федерального резерву.

Акції Apple впали на 2,19%, що стало одним з найбільших тягарів для S&P 500 після того, як дані дослідницької компанії IDC показали, що поставки смартфонів компанії впали приблизно на 10% в першому кварталі 2024 року.

Акції Tesla впали на 5,6% після того, як виробник електромобілів заявив, що звільнить понад 10% своєї глобальної робочої сили, згідно з внутрішньою службовою запискою, яку бачило агентство Reuters.

Salesforce впав на 7,28% після того, як Reuters повідомило з посиланням на джерело, що виробник програмного забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами веде переговори про придбання Informatica.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 5,1 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,5 до 1.

На NYSE було зафіксовано 39 нових максимумів і 138 нових мінімумів, а на Nasdaq - 37 нових максимумів і 333 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,53 млрд. акцій, порівняно з 11,03 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.