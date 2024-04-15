Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

Курс долара США знижується в парах з євро і фунтом, але підвищується до єни на очікуваннях збереження жорсткої грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) протягом тривалого часу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 14:46 кв торгується на рівні $1,0655 порівняно з $1,0642 на закриття ринку минулої п'ятниці, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара становить $1,2483 порівняно з $1,2459 за підсумками минулої сесії.

Вартість долара в парі з єною зросла приблизно на 0,4% і становить 153,9 єни проти 153,28 єни на кінець торгів у п'ятницю. Японська валюта торгується на мінімумі за 34 роки.

Інвестори сприйняли опубліковані минулого тижня дані, що вказали на прискорення інфляції в США в березні до 3,5%, як сигнал того, що Федрезерв утримуватиме процентну ставку на колишньому рівні довше, ніж очікувалося раніше. Тепер ринок очікує першого зниження у вересні, хоча раніше сподівався, що це трапиться вже в червні.

Пізніше в понеділок буде оприлюднено звіт про роздрібний продаж у США. Аналітики прогнозують, що в березні вони зросли на 0,3% відносно лютого, коли було зафіксовано підйом на 0,6%.