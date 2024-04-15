Фінансові новини
- |
- 15.04.24
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,5094 грн/$1
12:47 15.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 квітня 2024 року.
|Показник
|12.04.2024
|15.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.3489
|39.5094
|0.41
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 квітня - 39,3990 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд виправдав скандального топприкордонника у справі про незадекларований маєток
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять Україні 4,4 мільярда євро допомоги на 2024-2026 роки
|Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, заявив лідер демократів у Сенаті
|Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot
|Конгрес цього тижня розгляне допомогу Україні та Ізраїлю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки у лютому видали іпотечних кредитів на ₴1,3 мільярда - НБУ
|Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,5094 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.04.24
|Більшість громадян не мають банківських вкладів або суттєво зменшили їх за останні рік – опитування
|За тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до 378 мільйонів доларів
|ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні
Бізнес
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS
|Renault Captur отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру
|Google запрошує на безкоштовну практичну програму «Знаходьте нових клієнтів за кордоном»
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах