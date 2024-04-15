НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,5094 грн/$1

За версією слідства, Мул у декларації за 2021 рік не вказав будинок у Борисполі. Хоча він і не введений в експлуатацію, є придатним для проживання: його сім'я жила там упродовж 2020 року. Вартість цього об'єкту незавершеного будівництва становить понад 1,5 млн грн.