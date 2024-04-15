Фінансові новини
- |
- 15.04.24
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до 378 мільйонів доларів
09:21 15.04.2024 |
За тиждень з 8 по 12 квітня Національний банк України зменшив продаж валюти на міжбанку до 378,3 млн дол., при цьому купивши майже 1,25 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 8 по 12 квітня Нацбанк продав 378,3 млн дол, що на 105,3 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 1,25 млн дол, що на 28,35 млн дол менше, аніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав 6,77 млрд дол, тоді як купив 104.6 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, заявив лідер демократів у Сенаті
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot
|Конгрес цього тижня розгляне допомогу Україні та Ізраїлю
|Трамп припускає надання Україні допомоги у формі позики
|Удар Ірану по Ізраїлю. Як вдалось збити 99% ракет і дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Більшість громадян не мають банківських вкладів або суттєво зменшили їх за останні рік – опитування
|За тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до 378 мільйонів доларів
|ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні
|Ціни на золото зростають до рекордних максимумів на тлі ірано-ізраїльських побоювань
|Азійські акції падають на тлі ірансько-ізраїльського конфлікту, Китай відновлюється завдяки підтримці уряду
|Долар зміцнюється, оскільки бети на зниження ставки в США відступають
|Індекси Уолл-стріт різко знизилися на змішаній звітності, тривкій інфляції, геополітичних побоюваннях
Бізнес
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4