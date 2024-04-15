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Долар зміцнюється, оскільки бети на зниження ставки в США відступають
07:46 15.04.2024 |
Долар стабілізувався в понеділок, досягнувши найбільшого тижневого приросту з 2022 року, оскільки ескалація конфлікту на Близькому Сході та перспектива збереження високих процентних ставок у США надали підтримку.
Минулого тижня долар виріс на 1,6% проти кошика з шести основних валют після того, як невеликий, але тривожний сюрприз у вигляді зростання інфляції в США поставив під сумнів прогнози на зниження ставок в США, в той час як європейські політики сигналізували про зниження ставок протягом декількох місяців.
У п'ятницю долар досяг 34-річного максимуму по відношенню до єни і п'ятимісячного максимуму по відношенню до євро і торгувався біля цих рівнів на початку азіатського дня, на рівні 153,24 єни і $1,0646 за євро. Початкова реакція на напад Ірану на Ізраїль на вихідних була незначною.
Австралійський і новозеландський долари зросли дуже незначно, піднявшись від мінімумів: австралієць піднявся на 0,2% до $0,6475 після того, як ненадовго торкнувся двомісячного мінімуму на рівні 0,6455 долара.
Ківі, який у п'ятницю досягнув п'ятимісячного мінімуму, піднявся на 0,2% до $0,5946. Біткойн, який, як і австралійський долар та ківі, може бути барометром ринкових настроїв, впав минулого тижня та під час торгів на вихідних, але в понеділок стабілізувався до $65,721.
Іран попередив про удар по Ізраїлю і на вихідних запустив дрони і ракети у відповідь на те, що він назвав ізраїльським нападом на своє консульство в Дамаску. Це завдало незначної шкоди, і Іран заявив, що тепер "вважає питання вичерпаним".
У неділю два високопоставлених ізраїльських міністри дали зрозуміти, що відплата не є неминучою і що Ізраїль не діятиме насамоті, залишивши регіон на межі ризику ширшої війни, в той час як фінансові ринки перебувають у вичікувальному режимі.
"Ще занадто рано судити, - сказав Джейсон Вонг, старший ринковий стратег BNZ у Веллінгтоні.
"Це була дійсно символічна атака на вихідних... вона ніколи не мала на меті завдати великої шкоди - тепер все залежить від того, якою буде реакція Ізраїлю".
Стерлінг зміцнився на 0,1% до $1,2460, недалеко від п'ятимісячного мінімуму п'ятниці на рівні $1,2426.
Минулого тижня дворічна прибутковість в США зросла на 15 базисних пунктів, і ринки знизили очікування зниження процентних ставок в США до 50 базисних пунктів цього року, причому перше зниження не буде повністю оцінено до вересня. Це дуже далеко від січневого зниження ставок більш ніж на 150 базисних пунктів до грудня.
Дані по роздрібних продажах в США будуть опубліковані пізніше в понеділок. У вівторок вийдуть дані по інфляції в Канаді та Новій Зеландії, а також показники зростання економіки Китаю. Британські дані по інфляції вийдуть в середу, а австралійські дані по зайнятості - в четвер.
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