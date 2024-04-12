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Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни

15:53 12.04.2024 |

Фінанси

 

Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,54%, ширший WSJ Dollar Index - 0,4%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв торгується на рівні $1,0656 порівняно з $1,0728 на закриття ринку в четвер.

Долар дорожчає завдяки зростанням очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) почне пом'якшувати політику пізніше за інших великих світових ЦБ, з огляду на сигнали стійкості інфляції в США.

Європейський центральний банк (ЄЦБ), тим часом, позначив, що готується до зниження ставок.

У четвер ЄЦБ зберіг ключові процентні ставки на колишньому рівні за підсумками п'ятого засідання поспіль. Базову ставку за кредитами залишено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

У заяві, опублікованій регулятором за підсумками засідання, вперше було зазначено, що ЄЦБ розглядає можливість пом'якшення політики.

"Якщо оновлено оцінку перспектив інфляції радою керівників, динаміка базової інфляції та ступінь трансмісії грошово-кредитної політики й надалі підвищуватимуть її впевненість у тому, що інфляція стійко повертається до цільового рівня, буде доцільним знизити поточний рівень обмежень у рамках грошово-кредитної політики", - ідеться в його заяві.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції в четвер дала зрозуміти, що європейський регулятор не орієнтуватиметься на ФРС, ухвалюючи власні рішення щодо грошово-кредитної політики.

"Ми залежимо від економічних даних, а не від ФРС", - сказала Лагард.

Темпи зростання споживчих цін у Німеччині, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у березні сповільнилися до мінімальних за 4 місяці 2,3% у річному вираженні з 2,7% місяцем раніше, повідомило в п'ятницю Федеральне статистичне управління країни (Destatis), яке представило остаточні дані.

У Франції інфляція в березні сповільнилася до 2,4% у річному вираженні з лютневих 3,2%.

Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2475 порівняно з $1,2552 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 153,27 єни проти 153,28 єни напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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