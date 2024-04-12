НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,3489 грн/$1

Треба розуміти, що коли йдеться про мільярди на захист енергетичних об'єктів, то це не стосується електростанцій, оскільки захистити їх умовними саркофагами, як на Чорнобильській АЕС об'єктивно неможливо. Захист будувався на високовольтних підстанціях.