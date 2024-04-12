Золото б'є рекордні максимуми, йде на четвертий тижневий приріст

У п'ятницю ціни на золото зросли до історичного максимуму, оскільки покупки центральних банків на тлі геополітичної напруженості підтримували імпульс для жовтого металу, в той час як сильні економічні дані США не змогли знизити привабливість злитків.

Станом на 05:45 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 2384,34$ за унцію. Раніше ціна на злиток досягла рекордної позначки 2 395,29 долара. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,2% до $2 401,80.

"Єдине, що, безумовно, сприяє купівлі золота центральними банками - це війни, що відбуваються по всьому світу, і якщо ми подивимося на історію, то це завжди відбувалося, оскільки золото є надійним прихістком", - сказав аналітик ACY Securities Лука Сантос.

Незважаючи на нещодавні високі показники інфляції та сильний звіт по зайнятості в США минулого тижня, який викликав ще більше запитань щодо можливості зниження ставок цього року, злитки готові до четвертого щотижневого зростання і вже зросли більш ніж на 15% за цей рік.

"Ми очікуємо, що ціни на золото зростуть у наступні два місяці. З технічної точки зору, це ралі є результатом виходу цін на золото з рекордного 42-місячного періоду консолідації. Це схоже на те, що згорнуту пружину випустили на волю", - сказав Вінсент Ті, менеджер з продажу дилера Silver Bullion.

Вищі відсоткові ставки зменшують привабливість володіння недохідним золотом.

У той же час Європейський центральний банк утримував процентні ставки на рекордно високому рівні, але дав зрозуміти, що може почати знижувати їх вже в червні.

Спотове срібло подорожчало на 1% до $28,75 за унцію, досягнувши найвищого рівня з лютого 2021 року.

"Як і в минулих ралі цін на дорогоцінні метали, срібло випередить золото, коли воно вирветься вперед. Ми вже бачимо, як клієнти, які знають про цю поведінку, позиціонують себе в сріблі протягом останніх місяців", - сказав Ті.

Платина подорожчала на 0,7% до 986,65$, а паладій - на 0,1% до 1049,83$. Всі три метали були на шляху до тижневого зростання.