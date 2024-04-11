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Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами
15:42 11.04.2024 |
Банки України у березні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами також знизилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
Ставки за кредитами
За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2024 року у національній валюті становили 34,5% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.
Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті зросли з 3,0% до 4,9% річних.
Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 236 млрд гривень.
Ставки за депозитами
Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 11,4% до 11,3% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,3% до 1,079 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).
Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні. А головне, від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 - в.п. до 17,5%.
За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися близько 30% річних.
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