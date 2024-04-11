Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

15:42 11.04.2024 |

Фінанси

 

Банки України у березні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами також знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2024 року у національній валюті становили 34,5% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті зросли з 3,0% до 4,9% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 236 млрд гривень.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Ставки за депозитами

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 11,4% до 11,3% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,3% до 1,079 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

 

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні. А головне, від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 - в.п. до 17,5%.

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися близько 30% річних.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8313  0,00 0,01 39,3933  0,02 0,06
EUR 42,0000  0,19 0,45 42,8329  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес