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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,0981 грн/$1
12:53 11.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 11 квітня 2024 року.
|Показник
|10.04.2024
|11.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.0279
|39.0981
|0.18
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 11 квітня - 39,0232 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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