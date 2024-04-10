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АНАЛІТИКА

Долар слабко дешевшає до євро і фунта перед публікацією даних щодо інфляції в США

15:46 10.04.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабко дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0862 порівняно з $1,0857 на закриття ринку у вівторок.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2696 порівняно з $1,2679 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 151,82 єни проти 151,79 єни за підсумками попередніх торгів.

Ринок очікує даних про динаміку споживчих цін у США за минулий місяць, які є ключовими для ухвалення Федеральною резервною системою (ФРС) подальших рішень щодо грошово-кредитної політики.

Мінпраці США оприлюднить березневий звіт з інфляції в середу о 15:30 кч. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання споживчих цін у Штатах минулого місяця до 3,4% у річному вираженні з лютневих 3,2%.

Інфляція в країні в січні та лютому була вищою за прогнози аналітиків, і збереження цієї тенденції в березні, ймовірно, змусить трейдерів відсунути ще далі прогнози для термінів початку пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

"Трейдери перебувають у підвішеному стані перед публікацією даних щодо інфляції в США, - зазначає аналітик IG Market Ltd. Цзіньї Пан, слова якого наводить Bloomberg. - Вони дадуть розуміння, чи правий був Федрезерв, який вважав сильнішу, ніж очікувалося, інфляцію в перші два місяці року тимчасовим явищем".

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ у червні оцінюють нині в 54% проти 73,3% місяцем раніше, за даними CME FedWatch.

У середу Федрезерв оприлюднить протокол свого березневого засідання.

У центрі уваги трейдерів цього тижня також засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться в четвер. Експерти не очікують зміни політики ЄЦБ на майбутньому засіданні, вважаючи, що перше зниження ключових процентних ставок відбудеться в червні, зазначає Market Watch.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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