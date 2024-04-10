Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія перевіряє свободу руху капіталів в Україні. Потрібно для вступу до ЄС
12:48 10.04.2024 |
Фінанси, Банки та банківські технології, Економіка, Право, Міжнародні новини
Єврокомісія розпочала офіційний скринінг для України щодо переговорного розділу 4 "Свобода руху капіталу". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу та ступінь його відповідності актам права ЄС.
У рамках цього переговорного розділу аналізується відповідність наступним сферам законодавства ЄС:
- свобода руху капіталу та платежів
- платіжні системи
- протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Скринінг складається із двох етапів. На першому представники Єврокомісії розповідають про ключові акти права ЄС щодо переговорних розділів та відповідають на питання держави-кандидата на вступ до ЄС.
На другому етапі держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським до моменту повноправного членства в ЄС.
"Ми розуміємо, що перед нами стоїть чимало завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь - значно просунулися вперед", - прокоментував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Так, НБУ поступово пом'якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, вживає заходів щодо інтеграції українського платіжного ринку з європейським і сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF.
Також триває робота щодо запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія перевіряє свободу руху капіталів в Україні. Потрібно для вступу до ЄС
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,0279 грн/$1
|ЄБРР покриє до 50% ризику за новими кредитами Ощадбанку на EUR200 млн
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.04.24
|Кабмін розширив можливості Експортно-кредитного агентства для страхування інвестицій
|Ціни на золото досягли рекордних максимумів напередодні даних по ІСЦ
|Азійські фондові біржі сполохані інфляцією в США. Alibaba Group підживлює Hang Seng
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ