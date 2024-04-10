Єврокомісія перевіряє свободу руху капіталів в Україні. Потрібно для вступу до ЄС

Єврокомісія розпочала офіційний скринінг для України щодо переговорного розділу 4 "Свобода руху капіталу". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу та ступінь його відповідності актам права ЄС.

У рамках цього переговорного розділу аналізується відповідність наступним сферам законодавства ЄС:

- свобода руху капіталу та платежів

- платіжні системи

- протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Скринінг складається із двох етапів. На першому представники Єврокомісії розповідають про ключові акти права ЄС щодо переговорних розділів та відповідають на питання держави-кандидата на вступ до ЄС.

На другому етапі держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським до моменту повноправного членства в ЄС.

"Ми розуміємо, що перед нами стоїть чимало завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь - значно просунулися вперед", - прокоментував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Так, НБУ поступово пом'якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, вживає заходів щодо інтеграції українського платіжного ринку з європейським і сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF.

Також триває робота щодо запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС.