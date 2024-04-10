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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,0279 грн/$1
12:36 10.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 квітня 2024 року.
|Показник
|09.04.2024
|10.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.0492
|39.0279
|-0.055
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 9 квітня - 38,9945 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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