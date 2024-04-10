ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.04.24

За порушення законодавства про оборону й мобілізацію пропонується запровадити штрафи в мирний час для громадян від 5100 грн до 8500 грн, для посадових і юридичних осіб 17000-34000 грн, а у воєнний час для громадян 17000-22500 грн, для посадових і юросіб 34000-59500 грн.