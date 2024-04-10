Азійські фондові біржі сполохані інфляцією в США. Alibaba Group підживлює Hang Seng

Більшість азіатських фондових акцій рухалися в середу в діапазоні від флету до мінімуму, оскільки інвестори принишкли напередодні ключових даних про інфляцію в США, які повинні бути опубліковані сьогодні, тоді як індекс Hang Seng у Гонконзі різко зріс завдяки сильному зростанню технологічної компанії Alibaba.

Регіональні ринки перейняли декілька сигналів від посереднього закриття на Волл-стріт, оскільки настрої залишалися на межі в очікуванні даних про індекс споживчих цін у США, які, як очікується, вплинуть на прогноз щодо процентних ставок.

Ф'ючерси на фондові індекси США незначно змінилися на азіатських торгах.

Гонконзький індекс Hang Seng продемонстрував найкращі показники в Азії за день, піднявшись майже на 2%, до майже місячного максимуму, на силі акцій важких технологічних компаній.

Гігант електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd підскочив на 3,6% і став одним із найкращих результатів в індексі після того, як повідомлення китайських ЗМІ показали, що засновник Джек Ма опублікував внутрішню записку, яка схвалює нещодавні реформи генерального директора Едді Ву, та Голови Джозефа Цая.

Alibaba також оголосила про черговий раунд різкого зниження цін у своєму хмарному бізнесі. Цей крок, який є третім подібним зниженням ціни Alibaba за 12 місяців, спрямований головним чином на отримання прибутку від зростаючого попиту на обчислювальну потужність у галузі штучного інтелекту.

Трійка великих китайських технологічних аналогів Alibaba, Baidu Inc і Tencent піднялися приблизно на 1,9% кожен.

Настрою щодо китайських технологій також сприяло відновлення давнього партнерства корпорації Microsoft Blizzard Entertainment із китайською фірмою відеоігор NetEase Inc.

Гонконзькі акції Netease зросли більш ніж на 1% після зростання майже на 4% на попередній сесії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали, впавши на 0,1%-0,3%. Дані про інфляцію в Китаї також мають бути представлені в четвер.

Австралійський ASX 200 також був кращим серед азіатських акцій у середу, піднявшись на 0,5% завдяки зміцненню акцій важкої гірничої промисловості.

Великі гірничодобувні компанії BHP Group Ltd і Rio Tinto Ltd, які також є одними з найбільших акцій на ASX, зросли на 1% і 1,7% відповідно. Вони відстежували різке зростання цін на сировинні товари, зокрема промислові метали, оскільки ринки сподівалися на покращення глобальної виробничої активності та попиту на сировину в найближчі місяці.

Цього тижня ціни на залізну руду в Китаї відновилися, тоді як ціни на мідь досягли 15-місячного максимуму через очікування кращого попиту та потенційно обмежених поставок рафінованої міді.

Більш широкі азіатські ринки ступають по кризі, оскільки очікування індексу споживчих цін у США щодо інфляції стримало настрої.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%, оскільки відскок від останніх мінімумів вичерпався. Дані в середу показали, що інфляція індексу цін виробників у Японії зросла трохи менше, ніж очікувалося, у березні.

Акції Тайваню зросли до рекордно високих значень, причому зважений індекс Тайваню додав 0,4% після різкого зростання завдяки зміцненню основного виробника мікросхем TSMC.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії вказували на безпрограшне відкриття, хоча індекс залишався в полі зору рекордних максимумів, досягнутих на початку тижня.