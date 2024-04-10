Долар міцний, єна під наглядом напередодні публікації ключового показника індексу споживчих цін в США

Долар консолідувався в середу напередодні публікації ключового звіту щодо інфляції, в той час як єна залишалася на волосок від того, що ринки вважають межею, за якою японська влада може втрутитися в ситуацію.

Ківі, тим часом, ненадовго підскочив до тритижневого максимуму після того, як Резервний банк Нової Зеландії, як і очікувалось, залишив ставки без змін, але попередив про стійку інфляцію.

Основна увага ринку в середу зосереджена на інфляції споживчих цін в США за березень, яку трейдери з нетерпінням чекали, щоб отримати натяки на перспективи політики ФРС.

Дані по інфляції слідують за сильним звітом по зайнятості, оприлюдненим минулої п'ятниці, який перевершив попередні прогнози, піднявши питання про те, як скоро і наскільки центральний банк знизить ставки цього року.

Ф'ючерсні трейдери знизили бети до найнижчого рівня з жовтня, приблизно на 60 базисних пунктів на зниження ставок в цьому році, як показали дані LSEG в понеділок, на тлі доказів подальшого зміцнення американської економіки.

Напередодні публікації даних, ф'ючерси на процентні ставки в США встановили ймовірність першого зниження в червні на рівні близько 60%, в порівнянні з 51% в понеділок, згідно з CME FedWatch Tool, хоча ймовірність утримання ставки підскочила до 40%.

За словами Керол Конг, валютного стратега Commonwealth Bank of Australia, високі показники ІСЦ, швидше за все, змусять ринки оцінити можливість зниження ставки в червні, що може призвести до різкого зростання долара, вважає Керол Конг.

"Сильний базовий індекс споживчих цін на рівні 0,3% (місяць до місяця) або вище, швидше за все, зруйнує аргументацію на користь зниження ставки в червні, тому що до засідання є ще два показники ІСЦ, які, ймовірно, не будуть достатніми для того, щоб продемонструвати тенденцію до уповільнення інфляції".

З іншого боку, навіть якщо дані будуть нижчими за очікування, червневі ставки, ймовірно, не зміняться, оскільки перешкоди залишаються, а це означає, що курс долара може лише помірно знизитися, сказала вона.

Що стосується єни, то дані по індексу споживчих цін в середу стануть "великим випробуванням для японської влади", додала пані Конг.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до шести конкурентів, утримався на рівні 104,12.

Єна залишалася близькою до свого 34-річного мінімуму по відношенню до долара напередодні публікації даних, оскільки глава Банку Японії Кадзуо Уеда відкинув припущення ринку про те, що різке падіння єни може змусити центральний банк підвищити процентні ставки.

Японська валюта майже не змінилась і склала 151,74 за долар.

Резервний банк Нової Зеландії в середу залишив облікову ставку на рівні 5,5%, підтвердивши, що його попередні підвищення допомогли сповільнити економіку і стримати зростання цін, але інфляція залишається вищою за цільовий показник.

Ківі піднявся до $0,6077 по відношенню до долара США, що є найвищим показником з 21 березня, перш ніж впав до $0,60595.

Австралійський долар впав на 0,15% до $0,662.

Офшорний юань піднявся до трохи більше ніж двотижневого максимуму по відношенню до долара - 7,2361, оскільки прибутковість казначейських облігацій США знизилася. Трейдери також стежили за економічними звітами з Китаю, включаючи дані по інфляції і торгівлі, які повинні бути опубліковані цього тижня.

Останній раз він був на рівні 7,2383 за долар.

Курс євро залишався стабільним на рівні $1,0852 з наближенням засідання Європейського центрального банку в четвер. Очікується, що ЄЦБ також не змінить ставки цього тижня, хоча трейдери, які ставлять на те, що центробанк почне знижувати ставки в червні, чекатимуть сигналів від політиків.

Стерлінг коштував $1,2671, знизившись на 0,04% за день.