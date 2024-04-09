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Нацбанк змінив правила розміщення коштів банків для підвищення привабливості депозитів

 

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до параметрів розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів.

Відповідна постанова НБУ №40 від 8 квітня набуде чинності з 19 квітня, інформує пресслужба регулятора.

Відтак, з цієї дати для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз.

За оцінками НБУ, такі зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів.

Як повідомлялося, у березні Національний банк знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами для банків одразу на 1,5 відсоткового пункта - з 19% до 17,5% річних. Ставка за депозитними сертифікатами овернайт залишилася на рівні облікової ставки, яку з 15 березня знизили до 14,5%.

Нацбанк дозволяє банками розміщувати вільні кошти на депозитних сертифікатах овернайт та тримісячних депозитних сертифікатах, ставки за якими значно вищі. Водночас можливості банків розміщувати кошти в таких депозитних сертифікатах залежать від обсягів сформованих ними портфелів строкових гривневих депозитів населення терміном від трьох місяців. Це має стимулювати банки підвищувати ставки за строковими депозитами.

Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило несподіване рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня.

На рівні 15% річних облікова ставка перебувала з 15 грудня 2023 року. Тоді ж Нацбанк знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами з 20% до 19%, а ставку за кредитами рефінансування - з 22% до 21% річних.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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