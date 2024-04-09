Долар США стабільний до євро та єни, дешевшає до фунта

Долар США стабільний до євро та єни, але дешевшає до фунта стерлінгів вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Трейдери очікують публікації в середу даних про динаміку споживчих цін у США, які є ключовими для ухвалення Федеральною резервною системою (ФРС) рішень щодо подальшої грошово-кредитної політики.

У середу також буде опубліковано протокол березневого засідання Федрезерву.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її зниження в червні оцінюють трейдери в 50%.

Пара євро/долар за даними на 14:40 кв торгується на рівні $1,0861 порівняно з $1,0862 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2677 порівняно з $1,2656 напередодні.

Курс долара в парі з єною в понеділок становить 151,84 єни, як і за підсумками торгів у понеділок. Японська валюта торгується поблизу багаторічних мінімумів.

Міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі у вівторок заявив, що не виключає жодних заходів у разі надмірних коливань єни.