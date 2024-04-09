НБУ підвищив коефіцієнти ліквідності сільгоспземлі

Національний банк України (НБУ) підвищив коефіцієнти ліквідності сільськогосподарської землі як застави з 0,35 до 0,5, а як забезпечення - з 0,45 до 0,65, а також включив до переліку прийнятного забезпечення гарантії Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві з коефіцієнтом 0,85.

"Зазначені зміни спрямовані на виконання оновленого законодавства України в цій сфері, створюють позитивні передумови для ширшого використання землі як ліквідного забезпечення за банківськими кредитами та збільшення кредитної підтримки сільськогосподарських виробників", - ідеться в релізі НБУ на його сайті.

Уточнено, що йдеться про відкриття ринку землі для юросіб і початок діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, а відповідні зміни внесено згідно з постановою правління центробанку від 6 квітня 2024 року №39, що набуває чинності з 24 травня цього року.

Зазначається також, що з урахуванням оновлення законодавства у сфері страхування Нацбанк продовжив до 31 березня 2025 року право банків враховувати вартість прийнятного забезпечення під час розрахунку кредитного ризику без договору страхування предмета такого забезпечення.

"Також внесено зміни до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, згідно з якими посилено контроль наглядової ради банку в разі делегування повноважень щодо підпорядкування підрозділу роботи з непрацюючими активами головному ризик-менеджеру", - поінформувала пресслужба НБУ.