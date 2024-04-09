Азійські акції зростають, але побоювання щодо ставок та інфляції обмежують зростання

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, оскільки вони відіграли частину втрат минулого тижня, хоча очікування ключових показників інфляції і нових сигналів щодо процентних ставок в США стримували зростання.

Закриття торгів на Волл-стріт також стало стримуючим фактором для азіатських ринків, оскільки інвестори все ще остерігаються робити великі бети в очікуванні нових сигналів щодо процентних ставок. Ф'ючерси на американські фондові індекси мало змінилися на азіатських торгах.

Основна увага була зосереджена на даних по індексу споживчих цін в США, які повинні були дати нові підказки щодо процентних ставок, особливо після того, як звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі показав, що трейдери почали оцінювати очікування щодо зниження ставок в червні.

Більшість азіатських акцій зазнали значних втрат минулого тижня, оскільки зростаючі побоювання щодо підвищення ставок в США на довший термін спровокували масовий розпродаж ризикових активів.

У вівторок Тайванський зважений індекс продемонстрував найкращі результати в Азії, піднявшись більш ніж на 1% завдяки значному зростанню акцій виробника мікросхем TSMC, найбільшого акціонера індексу.

Акції TSMC зросли майже на 4% до рекордного рівня після того, як найбільший у світі контрактний виробник мікросхем отримав від уряду США субсидію в розмірі $6,6 млрд на будівництво сучасного заводу з виробництва мікросхем в Арізоні. Виробник мікросхем також збільшив свої інвестиції в завод на $25 млрд до $65 млрд.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх регіональних аналогів другу сесію поспіль, оскільки слабкий апетит до ризику утримував інвесторів в основному з обережністю по відношенню до країни.

Але гонконгський індекс Hang Seng випередив його, піднявшись на 0,7% після того, як лідер міста Джон Лі заявив, що влада розглядає додаткові заходи для стимулювання місцевих фондових ринків. Але Лі не надав жодних конкретних подробиць про те, які саме заходи це може спричинити.

Його коментарі з'явилися після того, як протягом останніх чотирьох років фондові індекси Гонконгу демонстрували стійке падіння, оскільки слабкість в Китаї перекинулася на інші країни.

Цього тижня очікується ще більше економічних сигналів з Китаю: дані по інфляції та торгівлі будуть опубліковані в четвер і п'ятницю, відповідно.

Японські акції продовжили нещодавнє зростання у вівторок: індекс Nikkei 225 виріс на 0,6%, а широкий фондовий індекс TOPIX додав 0,3%.

Але Nikkei все ще залишається нижче 40 000 пунктів після того, як минулого тижня зазнав значних втрат через фіксацію прибутку та тиск з боку сильнішої єни.

Цього тижня єна пом'якшилась, повернувшись до мінімумів 1990 року, оскільки трейдери стали більш впевненими в тому, що японський уряд не буде діяти відповідно до своїх попереджень про інтервенції на валютних ринках.

Азіатські фондові індекси або незначно зросли, або тупцювали на місці. Австралійський індекс ASX 200 додав 0,4%, незважаючи на те, що дані показали, що споживчі настрої погіршились у квітні.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3% в очікуванні рішення Банку Кореї щодо процентної ставки, яке має бути прийняте цього тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились на флеті, при цьому індекс відкритий для фіксації прибутку після закриття на рекордно високому рівні в понеділок.