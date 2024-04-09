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Долар США несуттєво зміцнюється до євро, єни та фунта
15:59 08.04.2024 |
Долар США слабко зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Трейдери дотримуються вичікувальної позиції перед публікацією даних про динаміку споживчих цін у США, які є ключовими для прийняття Федеральною резервною системою (ФРС) рішень щодо подальшої грошово-кредитної політики.
Звіт Мінпраці США, оприлюднений минулої п'ятниці, показав максимальне за останні 10 місяців зростання кількості робочих місць в американській економіці, а також несподіване зниження безробіття. Кількість робочих місць у США в березні збільшилася на 303 тис., безробіття опустилося до 3,8% з 3,9% місяцем раніше.
Сильні дані з ринку праці, а також заяви деяких представників Федрезерву змушують трейдерів переглядати прогнози щодо термінів і темпів зниження ставки ФРС.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ у червні оцінюють трейдери нині в 49%.
При цьому впевненість ринку в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) опустить ставки в червні, зростає. Консенсус-прогноз експертів, яких опитав Bloomberg, припускає, що ставку за депозитами ЄЦБ, яка перебуває на рекордному рівні в 4%, буде знижено в червні на 25 базисних пунктів і зменшено до 2,25% до кінця 2025 року.
Чергове засідання ЄЦБ відбудеться цього четверга. Аналітики очікують, що регулятор збереже ключові ставки на колишньому рівні на майбутньому засіданні.
Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0828 порівняно з $1,0840 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2623 порівняно з $1,2638 напередодні.
Курс долара в парі з єною збільшилася до 151,9 єни проти 151,6 єни за підсумками торгів у п'ятницю.
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