Банки минулого тижня видали ₴2,5 мільярда доступних кредитів

В Україні з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом на 8 квітня 2024 року, банки видали пільгових кредитів на загальну суму 292,2 млрд грн, із них за минулий тиждень - 2,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Минулого тижня бізнес отримав 606 доступних кредитів на суму 2,5 млрд гривень. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 85,4 тисячі кредитів на суму 292,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку 2024 року 6 400 підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 25,3 млрд гривень. Майже 20% цих кредитів підприємці взяли на реалізацію інвестиційних проєктів.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 10,1 млрд грн, 5,2 млрд грн кредитів - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 4,3 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 4,6 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах: сільського господарства (48 %), оптової та роздрібної торгівлі (25 %) та переробної промисловості (17 %).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Як повідомлялося, державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

27 грудня 2023 року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну уряд вніс зміни до порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.