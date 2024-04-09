Чиста купівля населенням валюти в березні знизилася до $575 млн - НБУ

Обсяги купівлі населенням України валюти в березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $ 574,8 млн порівняно з $824,5 млн у лютому і більше ніж по $1 млрд у січні та грудні, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з його даними, скорочення купівлі валюти за збільшення її продажу в березні було зафіксовано як на готівковому, так і на безготівковому ринках.

Зокрема, якщо купівля готівкової валюти знизилася до $1 млрд 783,6 млн з $1 млрд 844,1 млн місяцем раніше, то її продаж зріс до $1 млрд 255,4 млн з $1 млрд 122,4 млн.

Купівля безготівкової валюти в березні зменшилася порівняно з попереднім місяцем до $271,7 млн із $363,6 млн, тоді як продаж збільшився до $303,7 млн із $271,7 млн.

Водночас на ринку юросіб купівля клієнтами банків валюти в березні зросла до $5,33 млрд з $4,88 млрд у лютому, тоді як продаж дещо знизився - з $4,67 млрд з $4,72 млрд.

Щодо обсягу операцій між банками, то після падіння в лютому до рівня вересня минулого року - $3,51 млрд він повернувся на рівень січня цього року - $4,38 млрд.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), який із кінця липня 2022 року тримав офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, із 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. За березень офіційний курс гривні ослаб на 95 коп. - до $38,9974 грн/$1, досягнувши історичного мінімуму 39,3430 грн/$1 27 березня, тоді як на готівковому ринку він ослаб на 80 коп. - до 39,35 грн/$1.

За 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $,88 млрд більше, ніж продало, зокрема чиста купівля готівкової валюти становила $1,01 млрд. За 2023 рік чиста купівля валюти населенням сягнула $4,79 млрд, зокрема готівкової - $3,63 млрд. За перший квартал цього року іноземної валюти у населення побільшало ще на $2,50 млрд, зокрема готівкової - на $2,15 млрд.

Обсяги продажу валюти Нацбанком у березні цього року збільшилися до $1,79 млрд з $1,54 млрд у лютому, проте з урахуванням рекордних зовнішніх надходжень майже в $9 млрд міжнародні резерви підскочили в березні одразу на 18%, або на $6,7 млрд - до також рекордного рівня $43,76 млрд.