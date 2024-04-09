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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,9829 грн/$1
12:46 08.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 8 квітня 2024 року.
|Показник
|05.04.2024
|08.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.8592
|38.9829
|0.32
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 8 квітня - 38,8437 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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