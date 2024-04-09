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Чистий продаж валюти НБУ на тижні зменшився до $454 млн
10:47 08.04.2024 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $454 млн з $653-680 млн у попередні два тижні, свідчать дані регулятора.
Згідно з ними, продаж валюти знизився до $484 млн із $653-681 млн, тоді як купівля збільшилася до $30 млн із $1-2 млн.
Офіційний курс гривні за підсумками тижня зміцнився на 23 коп. - з 39,0749 грн/$1 до $38,8437 грн/$1. Національна валюта слабшала в першій половині тижня, досягнувши у вівторок 39,3236 грн/$1, проте потім за середу-четвер подорожчала на 30 коп., а за п'ятницю - ще на 18 коп.
На готівковому ринку курс гривні за тиждень зміцнився на 8 коп. - до 39,34 грн/$1.
Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу скорочувалася з $51,9 млн у понеділок до $31,84 млн у четвер.
За підсумками березня чистий продаж НБУ зріс до $1,788 млрд з $1,509 млрд у лютому, проте з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже в $9 млрд міжнародні резерви збільшилися в березні одразу на 18%, або на $6,7 млрд - до також рекордного рівня $43 млрд 762,7 млн.
НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд з $44,7 млрд і до $42,1 млрд з $45 млрд на кінець 2025 року.
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