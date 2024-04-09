Долар повільно піднімається після рекордного рівня заробітної плати в США

Долар зміцнився, але був млявим на азіатських торгах в понеділок, оскільки інвестори очікують на дані по інфляції в США після великого числа заявок на виплату заробітної плати минулого тижня, а прибутковість казначейських облігацій досягла грудневих максимумів.

Показник інфляції споживчих цін в США за березень, який вийде в середу, і засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) в четвер стануть основними економічними маркерами для основних світових валют на цьому тижні.

Це після тижня коливань, коли трейдери спостерігали за тим, як японська влада підвищувала курс своєї валюти, а американські служби, звіт по зайнятості в п'ятницю, за яким пильно стежили, і кілька спікерів Федеральної резервної системи надіслали змішані сигнали щодо ставок.

Долар лише трохи піднявся, причому канадський долар втратив 0,5% серед шести валют, що входять до торгово-зваженого індексу долара, найбільше - на 0,5%.

На думку аналітиків Commonwealth Bank of Australia, долар "може отримати підтримку цього тижня, якщо індекс споживчих цін в США за березень залишиться високим, як ми очікуємо".

У Сполучених Штатах напружений ринок праці та обмежений прогрес у боротьбі з інфляцією за останні кілька місяців посилили заклики високопосадовців, зокрема голови ФРС Джерома Пауелла, бути "терплячими", коли вони наближаються до рішення про те, коли знижувати ставки.

Березневий індекс споживчих цін є ключовим для учасників ринку, які шукають докази того, що фактори, які змусили інфляцію прискоритися більше, ніж очікувалося на початку року, слабшають.

"За відсутності чіткого послання від спікера ФРС ринки навели оптику на останні дані, в яких три поспіль несподіванки по заробітній платі та два сюрпризи по ІСЦ дуже ускладнили для інвесторів обговорення охолодження економіки та зниження ставок", - написали на вихідних аналітики Morgan Stanley.

Прибутковість американських боргових зобов'язань тим часом зросла. На короткому кінці кривої дворічна дохідність, яка відображає очікування щодо зміни процентних ставок, досягла 4,765%, що є найвищим показником з 11 грудня.

Після виходу даних про зайнятість ринок ф'ючерсів на американські процентні ставки знизив ймовірність зниження ставки в червні до 50% з 66% наприкінці четверга, як показав CME FedWatch Tool.

Цього року долар найбільше виріс проти двох основних валют фінансування для операцій на ринку carry trade - єни і швейцарського франка. Обидві валюти цього року подешевшали приблизно на 7% кожна по відношенню до долара.

Євро знизився на 0,09% до $1,0825. Японська єна ослабла на 0,06% по відношенню до долара США до 151,70 за долар, в той час як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2615, знизившись на 0,17% за день.

Базовим сценарієм для ЄЦБ цього тижня є утримання ставок і, можливо, посилення можливості їх зниження в червні. Але, хоча ЄЦБ все більше впевнений, що інфляція повертається до цільового показника в 2%, він залишається невизначеним щодо подальшого пом'якшення монетарної політики.

Ківі трохи ослаб до $0,6010 напередодні засідання Резервного банку Нової Зеландії в середу. Однак за три тижні він втратив 3,5%, оскільки ринки вважають, що нещодавня слабкість економічних даних може змусити РБНЗ зайняти "голубину позицію".

Аналітики Westpac кажуть, що сценарій "менш оптимістичного ФРС на противагу більш оптимістичному РБНЗ" може потенційно підштовхнути валюту до листопадових мінімумів близько $0,59.

Китайські ринки відкриваються після вихідних у четвер і п'ятницю, що може призвести до ще більшого ослаблення валюти і зусиль державних банків, спрямованих на її підвищення, як це було минулого тижня, коли юань впав до мінімуму за чотири з половиною місяці.

Що стосується криптовалют, то біткоїн востаннє виріс на 2,2% до $69 149,92.