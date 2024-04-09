Індекси Уолл-стріт зросли після сильних даних по зайнятості





Американські фондові індекси зросли в п'ятницю після того, як сильний звіт про зайнятість зміцнив думку про те, що економіка залишається здоровою, навіть незважаючи на припущення, що Федеральна резервна система може відкласти зниження відсоткових ставок.

Всі основні сектори S&P 500 зросли, причому найбільше зросли комунікаційні послуги, промисловість і технології.

Дані Міністерства праці США показали, що роботодавці найняли набагато більше працівників у березні, ніж очікувалося, і продовжували неухильно підвищувати заробітну плату, що свідчить про те, що економіка завершила перший квартал на міцному фундаменті.

За словами Тома Пламба, президента і портфельного менеджера Plumb Funds в Медісоні, штат Вісконсін, ці дані посилили очікування, що ФРС, швидше за все, відкладе зниження процентних ставок, оскільки рецесії не видно, сказав Том Пламб.

"Ми продовжуємо бачити, що сильна економіка не обов'язково є інфляційною, і цей звіт по ринку праці, навіть якщо він лише за один місяць, підтверджує, що ймовірність рецесії є меншою, що є більш важливим, ніж очікування щодо термінів зниження процентних ставок", - сказав Пламб.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 307,06 пунктів, або на 0,80%, до 38 904,04, S&P 500 - на 57,13 пунктів, або на 1,11%, до 5 204,34, а Nasdaq Composite - на 199,44 пунктів, або на 1,24%, до 16 248,52.

Індекси знизились за тиждень, однак, після виходу змішаних економічних даних, включаючи звіт про активність у секторі програмного забезпечення та сильніший звіт про промисловість.

За тиждень Dow впав на 2,3%, S&P 500 - на 1%, а Nasdaq - на 0,8%.

За даними LSEG, грошові ринки зараз передбачають близько двох знижень ставок цього року, в порівнянні з трьома кілька тижнів тому.

Акції Tesla зламали загальний ринковий тренд дня: вони впали на 3,6% після повідомлення Reuters про те, що виробник електромобілів скасував випуск свого недорогого автомобіля, який, як очікувалося, повинен був сприяти його зростанню до рівня масового автовиробника.

Серед лідерів дня акції Krispy Kreme зросли на 7,3% після того, як аналітики Piper Sandler підвищили рейтинг мережі магазинів пончиків до "надлишкової ваги" з "нейтрального". Акції Shockwave Medical зросли на 2% після того, як Johnson & Johnson погодився купити виробника медичного обладнання за $12,5 млрд.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,11 млрд. акцій, в порівнянні з 11,76 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,44 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,13 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 67 нових максимумів і 136 нових мінімумів.