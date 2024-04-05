Курс долара США слабо зростає до євро та єни

Курс долара США слабо зростає щодо євро та єни.

Учасники торгів очікують звіту міністерства праці США про стан ринку праці в березні, який буде опубліковано пізніше у п'ятницю. Аналітики в середньому прогнозують, що кількість робочих місць у країні зросла на 200 тис., а безробіття залишилося на рівні 3,9%, згідно з результатами опитувань Trading Economics і MarketWatch.

"Інвестори сподіваються, що дані з ринку праці не дадуть Федрезерву приводу відкласти пом'якшення грошово-кредитної політики, але також і не покажуть серйозного спаду", - зазначає аналітик E*Trade Кріс Ларкін.

"У будь-якому разі існують серйозні побоювання, що Федеральна резервна система, можливо, не матиме можливості знизити ставки тричі цього року, як планували, - вважає старший ринковий аналітик City Index Фіона Сінкотта. - Додайте до цього геополітичну напруженість, яка також нервує ринок".

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів підвищується на 0,14%. Водночас ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,03%.

Євро торгується в районі $1,0836 порівняно з $1,0838 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 164,05 єни порівняно зі 164,03 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 151,40 єни проти 151,34 єни.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив в інтерв'ю місцевим ЗМІ у п'ятницю, що уряд уважно стежить за рухом валютного курсу, вважаючи надмірні коливання небажаними, й не відкидає можливості вжиття заходів для їх стримування.

Водночас глава Банку Японії Кадзуо Уеда зазначив, що ЦБ може "відреагувати грошово-кредитною політикою" в разі, якщо слабкість єни позначиться на економіці країни, повідомляє Trading Economics. Він додав, що інфляція, найімовірніше, прискорюватиметься з літа до осені, оскільки підвищення заробітної плати призведе до зростання цін.

Фунт стерлінгів торгується вдень на рівні $1,2629 порівняно з $1,2642 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8579 фунта проти 0,8573 фунта днем раніше.