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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,8592 грн/$1
12:39 05.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 квітня 2024 року.
|Показник
|04.04.2024
|05.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.0381
|38.8592
|-0.46
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 квітня - 39,0201 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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