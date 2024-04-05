Долар стабільний, в очікуванні даних по зайнятості; єна досягла двотижневого максимуму

У п'ятницю долар США утримує стабільність по відношенню до валют-аналогів після відскоку від двотижневого мінімуму, оскільки трейдери готувалися до ключового звіту по зайнятості, який має бути опублікований сьогодні, і стали більш обережними через напруженість на Близькому Сході.

Єна, все ще перебуваючи близько до рівня 152, досягла двотижневого максимуму по відношенню до долара США, оскільки попит на валюту-притулок і нові попередження японської влади підтримували її курс.

В цілому, однак, основні валюти виглядали досить пригнічено перед березневим звітом по зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Долар пережив неспокійний тиждень, впавши з п'ятимісячного максимуму до двотижневого мінімуму після того, як несподіване сповільнення зростання сфери послуг в США підтримало очікування зниження процентних ставок.

Коментарі президента ФРБ Міннеаполіса Ніла Кашкарі про те, що зниження ставок цього року може не знадобитися, якщо інфляція продовжить сповільнюватися, допомогли долару відскочити від падіння.

Проте чиновники, включаючи голову ФРС Джерома Пауелла, продовжують наголошувати на необхідності проведення додаткових дебатів та аналізу даних перед тим, як знижувати процентні ставки.

Дані по зайнятості, а також майбутні показники інфляції наступного тижня будуть важливими для формування прогнозу щодо засідань ФРС 30 квітня - 1 травня та 11-12 червня. Економісти очікують, що в березні було додано 200 000 робочих місць.

"Ринки, ймовірно, будуть чутливі до будь-яких несподіванок в сьогоднішніх даних по зайнятості, щоб оцінити подальший шлях монетарної політики", - сказав Чару Чанана, глава валютної стратегії Saxo.

"З огляду на відсутність послідовних повідомлень ФРС, це означає, що залежність від даних залишається в порядку денному".

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика основних валют, в останній раз практично не змінився і склав 104,18.

Геополітична напруженість на Близькому Сході також змушує трейдерів бути напоготові. Президент США Джо Байден погрожував у четвер поставити підтримку наступу Ізраїлю в Газі в залежність від конкретних кроків щодо захисту гуманітарних працівників і цивільного населення.

За словами аналітиків, це призвело до зростання цін на єну.

"Ми побачили чітку ставку на єну пізно ввечері в четвер, оскільки жорсткі переговори Ізраїлю щодо Ірану викликали дзвінок від Байдена. А це означає, що занепокоєння щодо поширення конфлікту на Близькому Сході, ймовірно, перекинеться на наступний тиждень", - говорить Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

У той же час, японська влада продовжує боротися проти надмірної слабкості національної валюти.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі в п'ятницю підтвердив рішучість уряду вжити відповідних заходів проти різкого падіння ієни.

Тим часом, голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що центральний банк може "відреагувати монетарною політикою", якщо падіння єни вплине на інфляцію та заробітну плату в країні таким чином, що його важко буде ігнорувати, повідомила в п'ятницю газета "Асахі".

Єна зміцнилась на 0,29% проти долара США до двотижневого максимуму 150,92.

Курс євро не змінився і склав $1,0835, в той час як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,26405.