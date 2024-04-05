Три основні фондові індекси США впали більш ніж на 1% кожен

Індекс S&P 500 в четвер зазнав найбільшого денного падіння з 13 лютого, оскільки чиновники Федеральної резервної системи обережно коментували перспективи зниження процентних ставок, а інвестори готувалися до щомісячного звіту по зайнятості в США, який вийде в п'ятницю.

Інвестори також проаналізували коментарі президента США Джо Байдена, який, в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху з приводу війни в Газі, закликав до негайного припинення вогню. Ціни на нафту зросли на фоні геополітичної напруженості.

Всі основні сектори S&P 500 впали в цей день, на чолі з падінням на 1,7% в технологічному секторі, в той час як акції, пов'язані з обороною, такі як Lockheed Martin, зросли.

Серед коментарів офіційних осіб ФРС, президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що на засіданні центрального банку США минулого місяця він запланував два зниження ставок цього року, але якщо інфляція продовжить гальмувати, то цього року може не знадобитися жодного зниження ставок.

Раніше в четвер президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що центральний банк США має "час, щоб розвіяти хмари" щодо інфляції, перш ніж почати знижувати ставки.

У середу чиновники ФРС, включаючи главу центрального банку США Джерома Пауелла, дотримувалися обережної стратегії зниження ставок.

"Це дуже обережний, виважений підхід", - сказав Пол Нолте, старший радник з питань багатства і ринковий стратег компанії Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс.

Крім того, за його словами, "у п'ятничному звіті (про зайнятість) відчувається деяка нервозність".

Індекс волатильності Cboe показав найвище закриття з 1 листопада.

Акції зростали на початку дня після виходу даних про кількість заявок на допомогу з безробіття в США, які допомогли зміцнити надії на зниження ставок. Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, зросла більше, ніж очікувалося.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 530,16 пунктів, або 1,35%, до 38 596,98, S&P 500 втратив 64,28 пунктів, або 1,23%, до 5 147,21, а Nasdaq Composite впав на 228,38 пунктів, або 1,4%, до 16 049,08.

П'ятничні дані по зайнятості можуть містити більше підказок щодо ринку праці та інфляції.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі в березні впаде до 200 000 з 275 000 в лютому, в той час як рівень безробіття, швидше за все, залишиться стабільним на рівні 3,9%.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, грошові ринки все ще очікують, що ймовірність зниження ставки в червні щонайменше на 25 базисних пунктів становить близько 60%.

З іншого боку, акції Levi Strauss підскочили на 12,4% після того, як виробник одягу підвищив свій річний прогноз прибутку, посилаючись на економію завдяки нещодавнім заходам зі скорочення витрат і меншій кількості знижок.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,99 млрд. акцій, порівняно з 11,73 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 1,76 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,69 до 1 було на користь падіння.

Індекс S&P 500 показав 55 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 108 нових максимумів і 98 нових мінімумів.