Долар дешевшає в парі з євро, стабільний до єни та фунта стерлінгів

Долар США дешевшає в парі з євро, стабільний до єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0854 порівняно з $1,0836 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2648 порівняно з $1,2652 напередодні.

Американська валюта в парі з єною торгується на рівні 151,74 єни проти 151,69 єни за підсумками торгів у середу.

Увага трейдерів спрямована на п'ятничний звіт міністерства праці США про безробіття за березень. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає, що кількість робочих місць у Штатах минулого місяця зросла на 200 тис., а безробіття залишилося на рівні 3,9%.

Федеральна резервна система (ФРС) уважно оцінює дані з ринку праці під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики.

Голова ФРС Джером Павелл заявив у середу, виступаючи в Стенфордському університеті, що боротьба американського ЦБ з інфляцією ще не закінчена.

"Ми не думаємо, що буде доречно знижувати ставку доти, доки ми не будемо більше впевнені в тому, що інфляція стійко рухається до 2%", - сказав Павелл.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) може розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики раніше за ФРС, оскільки інфляція в єврозоні сповільнюється швидше, ніж очікувалося, в той час як у США її динаміка залишається нерівномірною, пише газета Financial Times з посиланням на думки експертів.

Статдані, оприлюднені напередодні, засвідчили сповільнення темпів інфляції в єврозоні в березні до мінімальних із листопада 2023 року 2,4% у річному вираженні.

У четвер Статистичне управління Євросоюзу повідомило, що ціни виробників у регіоні в лютому впали на 8,3% у річному вираженні (-8% місяцем раніше). Зниження цін виробників порівняно із січнем становило 1%, ставши найсуттєвішим із травня 2023 року.