Фінансові новини
- |
- 04.04.24
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,0381 грн/$1
12:38 04.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 4 квітня 2024 року.
|Показник
|03.04.2024
|04.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.2306
|39.0381
|-0.49
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 4 квітня - 39,1953 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Катерині Рожковій пригадали старі кредити. Як одне судове рішення змінить банківську систему і Нацбанк?
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,0381 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.04.24
|Ціни на золото досягли рекордних максимумів вище $2 300 на тлі змішаних сигналів про зниження ставок
|Азійські акції зростають після важкого початку 2-го кварталу, обережність щодо ставок зберігається
|Долар взяв перепочинок перед даними по зайнятості в США
|Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися трохи вище після слабких даних по сектору послуг
Бізнес
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні