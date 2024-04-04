НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,0381 грн/$1

S&P 500 і Nasdaq закрилися вище після того, як дані показали, що зростання американської сфери послуг ще більше сповільнилося, але зростання було обмеженим після того, як голова ФРС Джером Пауелл вказав, що зниження відсоткової ставки все ще не передбачається.