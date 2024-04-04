Ціни на золото досягли рекордних максимумів вище $2 300 на тлі змішаних сигналів про зниження ставок

Ціни на золото досягли рекордних максимумів на початку азіатських торгів у четвер, оскільки жовтий метал отримав вигоду від ослаблення долара на тлі невизначеності щодо зниження процентних ставок в США, в той час як зростання попиту на активи-прихістки також сприяло зростанню цін.

Постійна геополітична напруженість на Близькому Сході та у відносинах між Росією і Україною, а також руйнівний землетрус на Тайвані стимулювали попит на зливки та інші дорогоцінні метали як на притулок.

Золото отримало додатковий імпульс від різкого падіння долара, оскільки представники Федеральної резервної системи підтвердили, що центральний банк, ймовірно, знизить процентні ставки у 2024 році, хоча й не дали жодних вказівок щодо потенційного часу цього кроку.

Спотове золото зросло до рекордної позначки $2 302,58 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, досягли рекордної позначки $2 322,25 за унцію.

Ціни на банківські метали були підтримані падінням курсу долара, оскільки індекс долара знизився майже на 1% після того, як на початку тижня досяг максимуму за 4,5 місяці.

Неоднозначні сигнали щодо процентних ставок з боку ФРС були ключовим фактором тиску на долар США. Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що, хоча центральний банк все ж таки знизить процентні ставки у 2024 році, він не дав чітких вказівок щодо термінів і масштабів потенційного зниження.

Ця невизначеність стимулювала попит на золото, який сягнув рекордних максимумів третю сесію поспіль.

Інші дорогоцінні метали також зросли. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 953,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до 27,238 доларів за унцію.

Окрім Пауелла, пізніше цього тижня також мають виступити інші члени комітету ФРС зі встановлення ставок. Члени FOMC Мішель Боумен і Томас Баркін виступатимуть на окремих заходах пізніше в четвер.

Їхні коментарі з'явилися після того, як минулого тижня кілька інших чиновників ФРС попередили, що стійка інфляція, ймовірно, відтермінує будь-яке дострокове зниження процентних ставок.

Але головною подією цього тижня будуть дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за березень, які вийдуть в п'ятницю. Тривка інфляція і сила на ринку праці є двома найбільшими факторами для ФРС при зміні процентних ставок цього року.

Від того, як високо підніметься ціна на золото, залежатиме, наскільки високими будуть процентні ставки в США, враховуючи, що за останні два роки жовтий метал рухався обернено пропорційно до долара і прибутковості казначейських облігацій.