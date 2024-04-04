Азійські акції зростають після важкого початку 2-го кварталу, обережність щодо ставок зберігається

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, відігравши частину різких втрат за останні дві сесії, хоча настрої все ще залишаються нестабільними після руйнівного землетрусу на Тайвані.

Неоднозначні сигнали щодо зниження процентних ставок у США також обмежили будь-який значний ріст регіональних акцій, особливо на фоні більшої кількості коментарів від представників Федеральної резервної системи та ключових даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані найближчими днями.

Тим не менш, азіатські ринки отримали деякі позитивні сигнали від дещо сильнішого нічного закриття на Уолл-стріт. Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах.

Обсяги торгів на азійських ринках були дещо стриманими через вихідні дні в Китаї та Гонконгу.

У четвер Nikkei 225 виріс на 1,5%, повернувшись вище рівня 40 000 після трьох днів падіння поспіль. На індекс тиснуло прагнення до фіксації прибутку, в той час як ознаки зростання японської інфляції також викликали занепокоєння щодо більш жорстких заходів з боку Банку Японії.

Широкий фондовий індекс TOPIX виріс на 1,3%, також відновившись після нещодавніх втрат.

Тривала слабкість єни принесла значну користь експортно-орієнтованим японським акціям, які були ключовим драйвером зростання Nikkei в четвер. Єна була підірвана бетами на те, що процентні ставки в Японії зростатимуть лише незначними темпами, в той час як процентні ставки в США залишатимуться вищими ще довше.

Азійські ринки зросли після того, як зазнали значних втрат у перші два торгові дні другого кварталу. Більшість регіональних індексів зафіксували певний прибуток після сильних перших трьох місяців 2024 року.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,5% і залишився на шляху до рекордних максимумів, тоді як південнокорейський KOSPI додав 1% і наблизився до дворічного піку.

Тайванський зважений індекс закрився на 0,6% нижче після того, як острівна держава постраждала від найсильнішого за останні 25 років землетрусу. Важковаговик індексу TSMC втратив 1,3% після того, як компанія заявила про евакуацію деяких виробничих площ після землетрусу.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, при цьому індекс залишився значно вище важливого рівня 22 000.

Але настрої щодо Індії були дещо напруженими перед засіданням Резервного банку в п'ятницю. Хоча очікується, що РБІ залишить ставки без змін, за будь-якими сигналами щодо інфляції та економічного зростання будуть уважно стежити.

Засідання РБІ також відбувається за кілька тижнів до загальних виборів в Індії у 2024 році, на яких чинний прем'єр-міністр Нарендра Моді балотуватиметься на третій термін поспіль.

Опитування громадської думки показують, що альянс на чолі з партією Моді BJP отримає більшість голосів - тенденція, яка, ймовірно, обіцяє хороші перспективи для індійських фондових ринків.

Інвестори здебільшого вітали політику Моді, яка протягом останніх 10 років його правління була спрямована насамперед на розвиток бізнесу. Індійська економіка також була найбільш швидкозростаючою великою економікою за останні два роки - тенденція, завдяки якій індекс Nifty показав серію рекордних максимумів.