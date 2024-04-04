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Долар взяв перепочинок перед даними по зайнятості в США
08:03 04.04.2024 |
У четвер курс долара впав нижче нещодавніх піків, оскільки трейдери сприйняли заяву голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, щодо ймовірності зниження процентних ставок цього року, як заспокійливу, в очікуванні останніх даних по ринку праці США.
Несподіване сповільнення зростання сфери послуг в США також підтримало очікування зниження ставок і посилило тиск на долар, хоча за підсумками року він залишається валютою G10 з найкращими показниками, оскільки ці очікування є набагато скромнішими, ніж три місяці тому.
Єна, яка останнім часом була заморожена ризиком офіційного втручання, також навряд чи відчула значне полегшення, і була на рівні 151,56, більш-менш там, де вона перебувала протягом трьох тижнів.
Євро, який за ніч зріс на 0,6%, повернувся до середини діапазону, в якому він тримався протягом року, на рівні $1,0837. Європейська інфляція в середу виявилася м'якшою, ніж очікувалося, що посилило очікування зниження європейської процентної ставки в червні.
Джером Пауелл зробив виважену заяву, зазначивши, що політики будуть керуватися економічними даними. Трейдери зосередилися на його думці, що останні дані не змінили його широкого прогнозу, а також на його нагадуванні, що "більшість учасників FOMC вважають за доцільне почати зниження облікової ставки в певний момент цього року".
"Промова в цілому підтвердила, що ФРС перебуває на шляху до зниження ставок цього року, а дані визначатимуть час. Ми вважаємо, що до липня ФРС, швидше за все, матиме достатньо впевненості, щоб почати знижувати ставки", - зазначають аналітики ANZ.
Ціни на ф'ючерси були в цілому стабільними, і ринки вважають, що ймовірність зниження ставки ФРС в червні становить близько 60%.
Австралійський долар перевищив свою 200-денну ковзну середню, коли долар США знизився протягом ночі, і в четвер був стабільним на рівні $0,6568.
Курс австралійця до новозеландського долара досяг п'ятимісячного максимуму, оскільки трейдери очікують, що новозеландська ставка буде знижена в серпні, а австралійська - призупинена до листопада.
Новозеландський долар виріс на 0,7% по відношенню до долара США за ніч, щоб знову закріпитися вище $0,60. Останній раз він торгувався на рівні $0,6013. Стерлінг купив $1,2645 - також в середині діапазону, який він утримує з грудня.
Китайські ринки були закриті на вихідні.
Індекс долара США, який цього року зріс на 2,8% після того, як ринкові очікування щодо зниження ставки в США більш ніж на 160 базисних пунктів зменшилися вдвічі, востаннє був на рівні 104,22. У вівторок він досяг максимуму за чотири з половиною місяці - 105,10.
Прибутковість казначейських облігацій США, яка зросла на початку тижня, трохи знизилася протягом ночі.
Пізніше в четвер будуть опубліковані індекси ділової активності в Європі, а також протокол засідання Європейського центрального банку, що відбулося минулого місяця. До кінця тижня основна увага буде прикута до даних по ринку праці в США, які вийдуть в п'ятницю.
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