Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися трохи вище після слабких даних по сектору послуг

Індекси S&P 500 і Nasdaq в середу закрилися вище після того, як дані показали, що зростання американської сфери послуг ще більше сповільнилося в березні, але зростання було обмеженим після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл вказав, що зниження відсоткової ставки все ще не передбачається.

Більшість основних секторів S&P 500 зросли, на чолі з енергетикою, матеріалами та комунікаційними послугами.

У своєму виступі в середу Пауелл підтвердив, що ФРС буде дотримуватися вичікувальної позиції, розглядаючи питання про те, коли почати знижувати ставки, враховуючи тривалу силу американської економіки і недавні дані по інфляції, які виявилися вищими, ніж очікувалося.

Дані Інституту управління поставками показали, що в березні індекс ділової активності в невиробничому секторі знизився другий місяць поспіль до 51,4, порівняно з 52,6 в лютому, і виявився слабшим, ніж очікували аналітики, згідно з опитуванням Reuters.

Показник вище 50 вказує на зростання у сфері послуг, яка становить понад дві третини економіки, і дані все ще вказують на те, що економіка США продовжує зростати, хоча й помірними темпами.

"Все це пов'язано з тим, що ФРС і ринкові очікування щодо зниження ставки відсуваються на другий план. Я думаю, що це дійсно те, що тисне на ринок, і тисне вже принаймні кілька днів", - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 43,1 пункту, або на 0,11%, до 39 127,14, S&P 500 виріс на 5,68 пункту, або на 0,11%, до 5 211,49, а Nasdaq Composite додав 37,01 пункту, або 0,23%, до 16 277,46.

Очікувалося, що центральний банк США почне знижувати ставки вже в червні, але з огляду на нещодавні сильні економічні дані, багато хто на ринку ставить під сумнів цей графік.

В окремих коментарях для CNBC в середу президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав, що ставки, швидше за все, не будуть знижені до четвертого кварталу цього року.

"Існує своєрідний сценарій інь і янь, коли у вас є сильні дані, які мають певне відчуття хороших і поганих новин", - сказав Джеймс Сент-Обен, головний інвестиційний директор Sierra Investment Management в Каліфорнії.

Серед тих, хто знизився, акції Ulta Beauty впали на 15,3% після того, як ритейлер зробив невтішний прогноз на галузевій конференції. Акції e.l.f. Beauty та Coty також впали.

Також акції Intel (NASDAQ:INTC) впали на 8,2% після того, як виробник мікросхем повідомив про операційні збитки ливарного бізнесу в розмірі $7 млрд у 2023 році, що більше, ніж $5,2 млрд, про які повідомлялося роком раніше.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,03 мільярда акцій у порівнянні з 11,76 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,66 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,25 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 досяг 33 нових 52-тижневих максимумів і 5 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 90 нових максимумів і 124 нових мінімумів.