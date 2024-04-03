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Курс долара США знижується до євро і зростає до єни
15:47 03.04.2024 |
Курс долара США під час торгів у середу знижується відносно євро і зростає до єни.
Інвестори оцінюють новину про несподіване уповільнення інфляції в єврозоні в березні.
Споживчі ціни збільшилися на 2,4% у річному вираженні, за попередніми розрахунками статуправління ЄС. У лютому вони зросли на 2,6%. При цьому аналітики в середньому очікували збереження показника на колишньому рівні, за даними Trading Economics.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, опустився на 0,11%. Водночас ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,02%.
Євро торгується на рівні $1,0785 порівняно з $1,0770 за підсумками минулої сесії.
Курс євро перебуває на рівні 163,61 єни порівняно зі 163,22 єни на кінець попереднього торгового дня.
Курс долара становить 151,78 єни проти 151,55 єни. Таким чином, він знову наближається до максимуму за 34 роки в 151,97 єни, що був зафіксований минулого тижня, зазначає MarketWatch.
Прибутковість десятирічних держоблігацій США зросла на сильніших, ніж очікувалося, економічних даних, унаслідок чого спред із прибутковістю держпаперів Японії розширився до 360 базисних пунктів - максимуму з початку грудня, за даними FactSet.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2576 порівняно з $1,2577 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8572 фунта проти 0,8564 фунта днем раніше.
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