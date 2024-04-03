Гетманцев підтримав повернення терміну валютної виручки аграріям до 180 днів

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав прохання асоціацій аграрного бізнесу щодо повернення терміну повернення валютної виручки у 180 днів, який 11 листопада 2023 року було скорочено до 90 днів.

"До комітету звернулися кілька асоціацій аграрного бізнесу щодо необґрунтованого зменшення терміну повернення валютної виручки до 90 днів. (...) Вважаю, що терміни повернення валютної виручки необхідно збільшити до 180 днів. Пропоную обговорити це питання на базі комітету за участю бізнесу, КМ (Мінекономіки, Мінапк) і Нацбанку. Запрошую в п'ятницю 5 квітня на 12:00", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) за зверненням Кабміну з 11 листопада минулого року скоротив удвічі - зі 180 до 90 днів - граничні строки розрахунків за експортними операціями 12 товарних груп із так званого аграрного розділу 1-24 УКТ ЗЕД для протидії нелегальному експорту зернових.

"Однак, ми бачимо, що це рішення не має позитивного впливу. Водночас від нього страждають "білі" експортери, які у зв'язку зі звуженням ринку ЄС змушені постачати зернові до Азії та Африки, де об'єктивно терміни розрахунків довші", - зазначив Гетманцев.

Раніше заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій вказував, що у фокусі уваги регулятора в рамках співпраці з урядом і Радою перебуває розширення дії норми про скорочення граничних термінів повернення валютної виручки на інші види експортної продукції, крім аграрної.