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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,2306 грн/$1
12:38 03.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 3 квітня 2024 року.
|Показник
|02.04.2024
|03.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39,3164
|39,2306
|-0,22
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 квітня - 39,0749 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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