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Forbes опублікував рейтинг криптомільярдерів 2024 року
10:47 03.04.2024 |
Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших і найвпливовіших криптовалютних мільярдерів у світі. До нього увійшли колишній глава біржі Binance Чанпен Чжао, CEO компанії Coinbase Браян Армстронг, біткоїн-максималіст Майкл Сейлор та інші.
Трійка найкращих
Колишній CEO Binance Чанпен «CZ» Чжао - перше місце
Журнал оцінив його статки в $33 млрд. Це втричі більше, ніж у 2023 році, за даними Forbes. У замітці про нього йдеться про те, що CZ вимушено залишив посаду CEO біржі та виплатив близько $200 млн штрафу, однак це «навряд чи вплинуло на нього».
Також у звіті Forbes зазначено, що частка CZ у Binance становить близько 90% і оцінюється в $32,5 млрд.
CEO Coinbase Браян Армстронг - друге місце
Його статки Forbes оцінив у $11,2 млрд ($2,2 млрд у 2023 році). У статті йдеться про те, що Армстронг є найбільшим індивідуальним акціонером компанії з часткою в 18%.
Зростання його накопичень безпосередньо пов'язане з позиціями фірми на ринку. Акції Coinbase значно зросли у 2023 році. У 2024 році ця позиція також відзначилася стрибком котирувань попри негативні прогнози окремих експертів.
CFO компанії Tether Джанкарло Девасіні - третє місце
Журнал оцінив його статки в $9,2 млрд. Також у статті Forbes ідеться про те, що Девасіні, імовірно, є найбільшим індивідуальним інвестором фірми з часткою в 47%.
Його багатство, за даними видання, багато в чому є результатом зростання показників Tether. Стейблкоїн компанії - USDT - посідає провідні позиції в сегменті, його капіталізація перевищила $100 млрд. Водночас тільки в IV кварталі 2024 року чистий прибуток Tether становив $2,85 млрд.
Повний список
Також у рейтингу є такі персони:
* засновник MicroStrategy Майкл Сейлор - $4,4 млрд;
* CEO Tether Паоло Ардоіно - $3,9 млрд;
* колишній CEO Tether Жан-Луї ван дер Вельде - $3,9 млрд;
* співзасновник Ripple Кріс Ларсен - $3,2 млрд;
* засновник Coinbase Фред Ерсам - $3,2 млрд;
* ранній інвестор у біткоїн Метью Росзак - $3,1 млрд;
* засновник збанкрутілої біржі Mt. Gox і співзасновник Ripple Labs Джед Маккалеб - $2,9 млрд;
* засновники Gemini Кемерон і Тайлер Вінклвосси - по $2,7 млрд;
* голова Galaxy Digital Holdings Майк Новограц - $2,5 млрд;
* генеральний радник у Tether і Bitfinex Стюарт Хегнер - $2,5 млрд;
* венчурний інвестор і один із ранніх вкладників у біткоїн Тім Дрейпер - $2 млрд;
* співзасновники Alchemy Нікіл Вішванатан і Джо Лау - по $1,5 млрд.
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