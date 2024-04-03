Forbes опублікував рейтинг криптомільярдерів 2024 року

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших і найвпливовіших криптовалютних мільярдерів у світі. До нього увійшли колишній глава біржі Binance Чанпен Чжао, CEO компанії Coinbase Браян Армстронг, біткоїн-максималіст Майкл Сейлор та інші.

Трійка найкращих

Колишній CEO Binance Чанпен «CZ» Чжао - перше місце

Журнал оцінив його статки в $33 млрд. Це втричі більше, ніж у 2023 році, за даними Forbes. У замітці про нього йдеться про те, що CZ вимушено залишив посаду CEO біржі та виплатив близько $200 млн штрафу, однак це «навряд чи вплинуло на нього».

Також у звіті Forbes зазначено, що частка CZ у Binance становить близько 90% і оцінюється в $32,5 млрд.

CEO Coinbase Браян Армстронг - друге місце

Його статки Forbes оцінив у $11,2 млрд ($2,2 млрд у 2023 році). У статті йдеться про те, що Армстронг є найбільшим індивідуальним акціонером компанії з часткою в 18%.

Зростання його накопичень безпосередньо пов'язане з позиціями фірми на ринку. Акції Coinbase значно зросли у 2023 році. У 2024 році ця позиція також відзначилася стрибком котирувань попри негативні прогнози окремих експертів.

CFO компанії Tether Джанкарло Девасіні - третє місце

Журнал оцінив його статки в $9,2 млрд. Також у статті Forbes ідеться про те, що Девасіні, імовірно, є найбільшим індивідуальним інвестором фірми з часткою в 47%.

Його багатство, за даними видання, багато в чому є результатом зростання показників Tether. Стейблкоїн компанії - USDT - посідає провідні позиції в сегменті, його капіталізація перевищила $100 млрд. Водночас тільки в IV кварталі 2024 року чистий прибуток Tether становив $2,85 млрд.

Повний список

Також у рейтингу є такі персони:

* засновник MicroStrategy Майкл Сейлор - $4,4 млрд;

* CEO Tether Паоло Ардоіно - $3,9 млрд;

* колишній CEO Tether Жан-Луї ван дер Вельде - $3,9 млрд;

* співзасновник Ripple Кріс Ларсен - $3,2 млрд;

* засновник Coinbase Фред Ерсам - $3,2 млрд;

* ранній інвестор у біткоїн Метью Росзак - $3,1 млрд;

* засновник збанкрутілої біржі Mt. Gox і співзасновник Ripple Labs Джед Маккалеб - $2,9 млрд;

* засновники Gemini Кемерон і Тайлер Вінклвосси - по $2,7 млрд;

* голова Galaxy Digital Holdings Майк Новограц - $2,5 млрд;

* генеральний радник у Tether і Bitfinex Стюарт Хегнер - $2,5 млрд;

* венчурний інвестор і один із ранніх вкладників у біткоїн Тім Дрейпер - $2 млрд;

* співзасновники Alchemy Нікіл Вішванатан і Джо Лау - по $1,5 млрд.





