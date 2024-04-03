Індекси США знизилися через падіння Tesla, оцінюються терміни зниження ставок

Американські акції впали у вівторок, оскільки інвестори зважували шанси на те, що Федеральна резервна система може відкласти зниження процентних ставок, в той час як акції Tesla впали після того, як виробник електромобілів опублікував звіт про зниження квартальних поставок вперше за майже чотири роки.

Акції Tesla впали на 4,9%, що стало одним з найбільших падінь для S&P 500 і Nasdaq.

Акції сектору охорони здоров'я також були серед найслабших гравців дня. Акції UnitedHealth, CVS Health та Humana різко впали, оскільки уряд США залишив ставки відшкодування витрат для постачальників медичних послуг за програмою Medicare Advantage без змін.

Обережність інвесторів зросла, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до найвищого рівня з кінця листопада.

Нещодавні сильні економічні звіти США викликали сумніви щодо того, чи зможе ФРС здійснити три зниження ставок, передбачені в її останньому прогнозі.

"Наратив "високі довше" повертається в гру, незважаючи на те, що ФРС може знизити ставку десь цього року. Це змусило ринок занепокоїтися", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 396,61 пункту, або на 1%, до 39 170,24. S&P 500 втратив 37,96 пункту, або 0,72%, до 5 205,81, а Nasdaq Composite впав на 156,38 пункту, або 0,95%, до 16 240,45.

Індекс волатильності CBOE, показник страху на Волл-стріт, виріс.

"Здорові ринки потребують відкату, і, швидше за все, це і є той самий відкат", - сказав Кросбі. Індекс S&P 500 поки що виріс приблизно на 9% за рік.

Дані у вівторок показали, що нові замовлення на товари американського виробництва в лютому зросли більше, ніж очікувалося, в той час як кількість вакансій в США залишилася на високому рівні.

Згідно з прогнозом LSEG, ринок зменшив очікування щодо зниження ставок цього року до двох разів з трьох, кілька тижнів тому.

Представники ФРС, які виступали у вівторок, підтвердили, що центральний банк США не поспішає зі зниженням ставок.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі вказала на "реальний ризик" занадто швидкого зниження ставок і фіксації надто високої інфляції. Президент Федерального банку Клівленда Лоретта Местер заявила, що все ще очікує, що центральний банк зможе знизити ставки цього року, зазначивши, що пом'якшення може розпочатися на червневому засіданні, якщо економічні дані дозволять це зробити.

Інвестори з нетерпінням чекають п'ятничних даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США.

Серед інших акцій, що впали, акції Calvin Klein, материнської компанії PVH Corp, впали на 22,2% після того, як ритейлер спрогнозував падіння доходів у першому кварталі приблизно на 11%.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,12 мільярдів акцій, порівняно з 11,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що падають переважали над зростаючими у співвідношенні 2,86 до 1; на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq співвідношення 2,63 до 1 було на користь падіння акцій.

Індекс S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми і чотири нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 124 нових мінімуми.